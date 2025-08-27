Ukrayna kapıları açtı: Üst sınır 22 yaş

Ukrayna hükümeti, Rusya ile süren savaşın gölgesinde, 18 ila 22 yaş arasındaki erkeklere yurt dışına çıkış izni verdi. Başbakan Yuliya Sviridenko, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, bu yaş grubundaki tüm yükümlülerin savaş hâline rağmen ülkeyi serbestçe terk edebileceğini duyurdu.

Sviridenko, bu uygulamanın yalnızca askerlik yükümlülüğünden muafiyet anlamına gelmediğini, yurtdışında bulunan genç Ukraynalıların ülkeleriyle bağlarını koparmadan yaşamlarını sürdürmelerine olanak sağlayacağını vurguladı.

EĞİTİM VE GERİ DÖNÜŞ VURGUSU

İçişleri Bakanı İhor Klymenko ise düzenlemenin eğitim fırsatlarını artırmayı hedeflediğini açıkladı. Bakan, gençlerin yurt dışında akademik deneyim kazanarak ileride ülkeye döndüklerinde edindikleri bilgi ve becerileri Ukrayna’nın yararına kullanabileceklerini ifade etti.

Bu adım, savaşın üçüncü yılını aşmasına rağmen Ukrayna’nın insan kaynağını koruma çabasının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

CEPHEYE GÖNDERİM 25 YAŞINDAN SONRA

Rusya’nın 2022’de başlattığı işgalin ardından Ukrayna’da savaş hukuku yürürlüğe girmiş, 18-60 yaş arasındaki erkeklerin ülkeyi terk etmesi yasaklanmıştı. Ancak yeni düzenlemeyle gençlere esneklik sağlanıyor.

Yürürlükteki yasa gereği, cephede zorunlu askerlik görevi 25 yaşından itibaren başlıyor. Bu tarihten küçük olanlar yalnızca gönüllü olarak orduya katılabiliyor. Yetkililer, bu sınırın özellikle 2000’li yılların başında doğan düşük nüfuslu kuşakları korumak için belirlendiğini belirtiyor.