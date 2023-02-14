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Rusya: Ukrayna, Moldova'yı Rusya ile karşı karşıya getirmeye çalışıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Rusya'nın Moldova Cumhuriyeti'ndeki durumu baltalamaya çalıştığı' yönündeki kinayeleri kesinlikle reddediyoruz." ifadesini kullandı.

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 16:11
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Ukrayna Moldova'yı Rusya ile karşı karşıya getirmeye çalışıyor

Rusya: Ukrayna, Moldova'yı Rusya ile karşı karşıya getirmeye çalışıyor
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Zaharova, Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu'nun "Rusya'nın ülkesindeki durumu istikrarsızlaştırmayı planladığı" yönündeki açıklamasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Sandu'nun söz konusu planların Ukrayna tarafından ülkesine teslim edildiğini aktardığına dikkati çeken Zaharova, bunların "temelsiz" ve "asılsız" olduğunu vurguladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, şu ifadeleri kullandı:

"Bunlar, ABD, diğer Batı ülkeleri ve Ukrayna'nın sıklıkla kullandığı klasik tekniklerle oluşturulmuş. İlk önce doğrulanamayan sözde gizli istihbarat bilgilerine atıfta bulunarak suçlama yapılıyor, sonra da bunlar kendi yasa dışı eylemlerinin haklı çıkarılması için kullanılıyor. Bu planla ilgili yalan bilgiler yayan Kiev'in asıl amacı, Moldova'yı Rusya ile sert şekilde karşı karşıya getirmektir."

"Rusya, Moldova Cumhuriyeti'nin güvenliği için tehdit oluşturmuyor"

Moldova yönetiminin, bu tür açıklamalarla vatandaşların iç sorunlardan dikkatini dağıtmaya çalıştığını belirten Zaharova, şunları kaydetti:

"Rusya'nın Moldova Cumhuriyeti'ndeki durumu baltalamaya çalıştığı yönündeki kinayeleri kesinlikle reddediyoruz. Batılı ülkeler ve Ukrayna'dan farklı olarak biz, Moldova'nın ve diğer dünyadaki ülkelerin iç işlerine karışmıyoruz. Rusya, Moldova Cumhuriyeti'nin güvenliği için bir tehdit oluşturmuyor, eşit ve karşılıklı ikili işbirliğinin geliştirilmesinden yanadır. Moldova yönetimini, bilgelik göstermeye, dışarıdan yapılan provokasyonlara boyun eğmemeye ve kendi vatandaşlarının çıkarlarına göre hareket etmeye çağırıyoruz."

Moldova Cumhurbaşkanı Sandu, dün yaptığı açıklamada, Rusya'yı ülkesinde yıkıcı eylemler planlamakla suçlayarak "Kremlin'in ülkemize şiddet getirme girişimleri başarılı olamayacak." ifadesini kullanmıştı.

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