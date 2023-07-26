Ukrayna NATO konseyi toplandı. Zelenskiy’den NATO Üyeliği Mesajı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, NATO ile birlik içinde olmaya devam ettiklerini ve NATO üyeliği yolunda ilerlediklerini söyledi.

KAYNAK: AA
Ukrayna NATO konseyi toplandı. Zelenskiy’den NATO Üyeliği Mesajı

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Zelenskiy, bugün gerçekleşen Ukrayna-NATO Konseyi toplantısına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

NATO Genel Sekreteri’ne Teşekkür

Zelenskiy, toplantının düzenlenmesinde emeği geçen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve NATO Genel Sekreter Yardımcısı Mircea Geoana’ya teşekkür etti. Zelenskiy, “NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve NATO Genel Sekreter Yardımcısı Mircea Geoana’ya Ukrayna-NATO Konseyi’nin bugünkü toplantısını düzenledikleri için teşekkür ederim.” dedi.

Rusya’nın Tahıl Anlaşmasından Çekilmesi Kınandı

Zelenskiy, toplantıda NATO’nun, Rusya’nın tahıl anlaşmasından çekilmesini açık ve net bir şekilde kınadığını belirtti. Zelenskiy, “NATO’nun, Rusya’nın tahıl anlaşmasından çekilmesini açık ve net bir şekilde kınadığını memnuniyetle karşıladık. Bu, küresel gıda güvenliğinin sağlanması için önemli bir adımdır.” ifadelerini kullandı.

Vilnius’ta Kurulan Konsey Etkili Bir Mekanizma

Zelenskiy, iki hafta önce Vilnius’ta kurulan Ukrayna-NATO Konseyi’nin kriz istişareleri için etkili bir mekanizma olduğunu kanıtladığını da değerlendirdi. Zelenskiy, “Vilnius’ta kurulan Ukrayna-NATO Konseyi, kriz istişareleri için etkili bir mekanizma olduğunu kanıtladı. Bu konsey, Ukrayna’nın egemenliği ve toprak bütünlüğünü korumak için önemli bir platformdur.” diye konuştu.

NATO Üyeliği Yolunda Birlik İçinde Olmaya Devam Ediyoruz

Zelenskiy, son olarak Ukrayna’nın NATO üyeliği yolunda ilerlediklerini ve İttifak ile birlik içinde olmaya devam ettiklerini vurguladı. Zelenskiy, “Ukrayna, NATO üyeliği yolunda İttifak ile birlik içinde olmaya devam ediyoruz. Bu hedefe ulaşmak için müttefiklerimizin desteğini takdirle karşılıyoruz.” dedi.

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