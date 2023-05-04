Ukrayna, Rusya tarafından bir gecede gönderilen 24 İHA'dan 18'ini düşürdüğünü açıkladı

Kremlin'e dün gece yapılan başarısız İHA saldırısından sonra Rusya'dan misillemeler gecikmedi.

Ukrayna, Rusya tarafından bir gecede gönderilen 24 İHA'dan 18'ini düşürdüğünü açıkladı

Editör: Erhan Songür

Bir yıldan uzun süredir devam eden Rusya-Ukrayna savaşında dünyanın gözü bölgenin üzerinde. Kremlin, dün yaptığı açıklamada Ukrayna tarafının 2 İHA ile saraya saldırmaya çalıştığını ve araçların imha edildiğini açıklamıştı.

Bugün ise Ukrayna yaptığı açıklamada, Rusya tarafından bir gecede gönderilen 24 insansız hava aracından 18'ini düşürdüğünü söyledi.

Ukrayna'nın açıklamasında, ''Ukrayna Hava Kuvvetleri, diğer hava savunma birimleriyle işbirliği içinde 18 insansız hava aracını düşürdü'' denildi.

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