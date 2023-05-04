Ukrayna, Rusya tarafından bir gecede gönderilen 24 İHA'dan 18'ini düşürdüğünü açıkladı

Editör: Erhan Songür

Bir yıldan uzun süredir devam eden Rusya-Ukrayna savaşında dünyanın gözü bölgenin üzerinde. Kremlin, dün yaptığı açıklamada Ukrayna tarafının 2 İHA ile saraya saldırmaya çalıştığını ve araçların imha edildiğini açıklamıştı.

Bugün ise Ukrayna yaptığı açıklamada, Rusya tarafından bir gecede gönderilen 24 insansız hava aracından 18'ini düşürdüğünü söyledi.