Ukrayna Rusya’nın savunma can damarını imha etti

Ukrayna, işgal altındaki Kırım'da gelişmiş bir Rus hava savunma sistemini imha ettiğini açıkladı.

Gazeteci Gülsüm Khalilova, sosyal medya hesabından imha görüntülerini paylaştı.

Ukraynalı bir istihbarat kaynağı BBC'ye, Kiev güvenlik servisi (SBU) ve donanmasının Yevpatoriya yakınlarındaki bir Rus tesisine seyir füzeleri ve insansız hava araçları kullanarak saldırı düzenlediğini söyledi.

Moskova henüz iddiayla ilgili doğrudan bir yorumda bulunmadı.

Bunun yerine Rusya savunma bakanlığı, çok sayıda Ukrayna hava insansız hava aracını düşürdüğünü ve bir deniz devriye gemisine yönelik ayrı bir saldırıyı engellediğini söyledi.

Perşembe günü erken saatlerde, Rusya'nın 2014 yılında yasadışı olarak işgal ettiği Kırım yarımadasında bir dizi patlama bildirildi.

BBC'nin istihbarat kaynağına göre, Ukrayna operasyonunda radar ekipmanlarını etkisiz hale getirmek için insansız hava araçları kullanıldı, ardından hava savunma füze rampalarını vurmak için seyir füzeleri kullanıldı.

Kaynak, "Radar istasyonlarını devre dışı bıraktıktan sonra, donanma birimleri 1,2 milyar dolar değerindeki S300 ve S400 'Triumph' sistemlerini iki Neptün seyir füzesiyle vurdu" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Ukrayna ordusu, Neptün seyir füzelerini yerli olarak tasarlamaya başladıklarını duyurdu.

Çarptığı pillerin sayısına ilişkin herhangi bir ayrıntı verilmedi.

Yerel sakinlerden alıntı yapan Ukrayna medyası, patlamaların yerel saatle 05:40 (02:40 GMT) civarında meydana geldiğini ve askeri üssün yakınında duman görüldüğünü bildirdi.

BBC Verify, sosyal medyada yükselen duman görüntülerini analiz etti ve bunun Yevpatoriya'ya yapılan saldırı olduğuna inanıyor.

Rusya Savunma Bakanlığı ise saldırının önemini küçümseyerek, Kırım üzerinde 11 İHA'yı düşürdüklerini söyledi.

Rusya tarafından atanan yerel yetkililer, askeri tesiste veya hava savunma sistemlerinde herhangi bir hasar bildirilmedi.

Rusya'nın S400 hava savunma sistemi 2007'den beri hizmet veriyor ve Soğuk Savaş dönemi S300'ün yükseltilmiş bir versiyonu.

En güncel versiyonun füzeleri 400 km (250 mil) yol kat edebiliyor ve 48 km (30 mil) yükseklikteki hedefleri çalıştırıp saldırabiliyor.

S400 uçakları ve balistik füzeleri imha edebiliyor.

Ukrayna, Kırım'daki işgalci güçlere yönelik operasyonlarını hızlandırıyor gibi görünüyor.

Rusya'nın Karadeniz filosunun karargâhı olan Sevastopol limanına dün büyük bir saldırı düzenlendi.

Ukraynalı yetkililer, iki Rus donanma gemisinin ciddi hasar gördüğünü iddia ediyor.

Rus yetkililer, 24 kişinin yaralandığı saldırıda 10 füzenin kullanıldığını söyledi. Füzelerin kullanımı, Ukrayna'nın uzun menzilli mühimmat kullanımının arttığını göstermeye hizmet etti.

Bu arada Ukrayna maliye bakanlığı Perşembe günü yaptığı açıklamada, Dünya Bankası'nın Ukrayna'da BARIŞ projesi kapsamında ülkenin ABD'den 1,25 milyar dolar (yaklaşık 1 milyar £) alacağını söyledi.

Yetkililer, fonların askeri olmayan amaçlarla kullanılacağını ve savunmasız gruplara ve eğitim ve tıbbi hizmetlerin sağlanmasına yönlendirileceğini söyledi.