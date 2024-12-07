Ukrayna sınırında iki ceset bulundu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Ukrayna sınırında iki ceset bulundu

Ukrayna Devlet Sınıf Muhafızları, Ukrayna sınırında iki erkek cesedi bulunduğunu açıkladı.

Ukrayna Devlet Sınıf Muhafızları, Ukrayna sınırında iki erkek cesedi bulunduğunu duyurdu.

Ukrayna Devlet Sınıf Muhafızları tarafından dün yapılan açıklamada, Romanya'da iki erkek cesedi bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, "Sınırı yasadışı bir şekilde geçen bir Ukraynalı dağlarda hayatını kaybetti. Cesedi sınırın 200 metre uzağında bulundu. Ölüm nedeni hipotermiydi. Arkadaşları 22 saatlik bir operasyonla kurtarıldı. Diğer kişi ise Romanya'nın Kimpulung-la-Tisa yerleşim yerinin yakınındaki Tisa Nehri'nde bulundu. Ölen kişinin durumu ve kimliği araştırılıyor" denildi.

Ukrayna sınırında iki ceset bulundu

Ukrayna sınırında iki ceset bulundu

Ukrayna sınırında iki ceset bulundu

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