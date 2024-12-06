Ukrayna'da ölüm sayısı, doğum sayısını geçerek büyük bir demografik kriz yaşanıyor. Amerikan istihbaratına göre, ülke dünyada en yüksek ölüm oranına sahip ve doğum oranı da hızla düşüyor. Kadın başına doğan çocuk sayısı birin altına inmiş durumda. Savaş, erkeklerin askere alınması ve bombardımanlar, yeni ebeveyn olma arzusunu engelliyor.

Ukrayna’daki demografik düşüşün birkaç nedeni bulunuyor. Savaşın getirdiği korku ve belirsizlik, halkın çocuk sahibi olma kararlarını etkiliyor. Ülke, her gün bombardıman altında, bu da geleceğe dair karamsarlığa yol açıyor. Ayrıca savaş, milyonlarca çifti ayırarak, bir çeyrek nüfusun, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan on milyon kişinin, yurtdışına göç etmesine sebep oldu. Erkeklerin ise ülkeyi terk etmesi yasak.

Ukrayna'daki asker ölümleri hakkında Kiev'den resmi bir açıklama yapılmazken, Washington'a göre Ukrayna, dünya genelinde en yüksek asker ölümü oranına sahip. Bu kayıplar, babalık yaşındaki erkekleri kapsıyor. Ukrayna'nın, Rusya’ya karşı savunmasını güçlendirmek için mobilizasyon yaşını 25'ten 18’e indirmesi isteniyor, ancak Ukrayna yetkilileri buna karşı çıkıyor.

Savaş, sağlık hizmetleri üzerinde de büyük bir baskı yaratıyor. Özellikle hastaneler, Rus saldırılarının hedefi oluyor. Harkiv’deki bir hastanenin doğum bölümünün başındaki Svetlana, büyük korkulara rağmen görevine devam ediyor. Savaşın getirdiği zorluklara rağmen hastanedeki personel, yeraltı katlarında çalışıyor. Burada kadınlar doğum yapıyor, ancak ortam oldukça olumsuz. Sağlık çalışanları, hem kendi güvenliklerini hem de hastaların güvenliğini sağlamak için büyük bir çaba sarf ediyor. Bu koşullar, hastanedeki personelin azalmış olmasına rağmen, cesaretlerini kırmıyor.

Svetlana, "Hastane birkaç kez vuruldu, bir bombanın sebep olduğu yangın sonrası ciddi hasar oluştu. Bir hemşire yaralandı, anneler ve çocuklar büyük korku yaşadı" dedi. "Biz az sayıda sağlık çalışanıyız, ama burada kalmak zorundayız. Eğer biz son sağlık çalışanları da gidersek, Ruslar her şeyi tamamen yok eder" diyerek hastaneyi terk etmemenin önemini vurguladı.