26 Kasım 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Ukrayna'da halk mumla aydınlanıyor

Rus ordusunun Ukrayna'daki kritik enerji altyapılarına yönelik son dönemlerde düzenlediği füze saldırıları nedeni ile elektrik kesintilerinin sürdüğü bazı bölgelerde halk çareyi mum yakmakta buluyor.

Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi - 01:02
Takip Et

Ukrayna'da halk mumla aydınlanıyor

Ukrayna'da halk mumla aydınlanıyor
+
Aa
-

Rus güçlerinin saldırıları nedeniyle Ukrayna'da bazı şehir, kasaba ve köylerde su ve elektrik kesintileri devam ediyor.

23 Kasım'da Rus saldırıları neticesinde tamamen karanlığa bürünen Dnipro kentine bugün kısmen elektrik verilmeye başlandı. Elektrik olmayan semtlerde ise bazı kişiler, jeneratör veya akü kullanarak evlerini aydınlatıyor. Çoğu sivil ise karanlık evlerinde mumlarla aydınlanıyor.

"SU YOK, SABAH GELDİ VE YİNE KESİLDİ. ELEKTRİK DE YOK AMA MUMLARI KULLANIYORUM"

Güvenlik gerekçesi ile soyadını belirtmeyen 74 yaşındaki Galiya, Rus saldırıları sonucu birkaç gündür elektriksiz ve susuz olduklarını söyledi. Galiya, tüm zorluklara rağmen duruma alışmaya çalıştıklarını ifade ederek "Su yok, sabah geldi ve yine kesildi. Elektrik de yok ama mumları kullanıyorum. Şimdilik yeterli sayıda mum var." dedi.

Evdeki kullanım suyunu steril gazlı bezden geçirerek içme suyuna dönüştürdüğünü dile getiren Galiya, uzun yıllar önce annesinden bu yöntemi öğrendiğini söyledi. (AA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Son anket sonuçları açıklandı. Saray'da herkes bir partinin oyunu konuşuyor
1
﻿Son anket sonuçları açıklandı. Saray'da herkes bir partinin oyunu konuşuyor
﻿Son anket sonuçları açıklandı. Saray'da herkes bir partinin oyunu konuşuyor
﻿Bakan Bilgin milyonların merak ettiği soruya yanıt verdi: Asgari ücrete yüzde 50 zam olur mu?
2
﻿Bakan Bilgin milyonların merak ettiği soruya yanıt verdi: Asgari ücrete yüzde 50 zam olur mu?
﻿Bakan Bilgin milyonların merak ettiği soruya yanıt verdi: Asgari ücrete yüzde 50 zam olur mu?
﻿Ahmet Hakan'dan sonra Abdulkadir Selvi de gereğini yaptı. Seçim sonucunu açıkladı
3
﻿Ahmet Hakan'dan sonra Abdulkadir Selvi de gereğini yaptı. Seçim sonucunu açıkladı
﻿Ahmet Hakan'dan sonra Abdulkadir Selvi de gereğini yaptı. Seçim sonucunu açıkladı
﻿Konya'da vahşet: Barınaktaki köpekleri kürekle vura vura katlettiler
4
﻿Konya'da vahşet: Barınaktaki köpekleri kürekle vura vura katlettiler
﻿Konya'da vahşet: Barınaktaki köpekleri kürekle vura vura katlettiler
﻿Milletvekilinin sorduğu bu soruya Bakan cevap veremedi
5
﻿Milletvekilinin sorduğu bu soruya Bakan cevap veremedi
﻿Milletvekilinin sorduğu bu soruya Bakan cevap veremedi
﻿Meclis'te 'Soylu' tartışması: '10 bin dolar alan siyasetçi'yi hatırlattı, AKP sıraları karıştı
6
﻿Meclis'te 'Soylu' tartışması: '10 bin dolar alan siyasetçi'yi hatırlattı, AKP sıraları karıştı
﻿Meclis'te 'Soylu' tartışması: '10 bin dolar alan siyasetçi'yi hatırlattı, AKP sıraları karıştı
﻿ÖSYM’den seçim ayarlı sınav takvimi kararı
7
﻿ÖSYM’den seçim ayarlı sınav takvimi kararı
﻿ÖSYM’den seçim ayarlı sınav takvimi kararı
﻿İki ilçede 'şap' karantinası
﻿İki ilçede 'şap' karantinası
﻿İki ilçede 'şap' karantinası
﻿Depremzedeler için kurulan çadırkentte korkutan yangın
﻿Depremzedeler için kurulan çadırkentte korkutan yangın
﻿Depremzedeler için kurulan çadırkentte korkutan yangın
﻿Ukrayna'da halk mumla aydınlanıyor
﻿Ukrayna'da halk mumla aydınlanıyor
﻿Ukrayna'da halk mumla aydınlanıyor
﻿Sudan'daki protesto gösterilerinde ölü sayısı 120’ye yükseldi
﻿Sudan'daki protesto gösterilerinde ölü sayısı 120’ye yükseldi
﻿Sudan'daki protesto gösterilerinde ölü sayısı 120’ye yükseldi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.