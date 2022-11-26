﻿Ukrayna'da halk mumla aydınlanıyor

Rus güçlerinin saldırıları nedeniyle Ukrayna'da bazı şehir, kasaba ve köylerde su ve elektrik kesintileri devam ediyor.

23 Kasım'da Rus saldırıları neticesinde tamamen karanlığa bürünen Dnipro kentine bugün kısmen elektrik verilmeye başlandı. Elektrik olmayan semtlerde ise bazı kişiler, jeneratör veya akü kullanarak evlerini aydınlatıyor. Çoğu sivil ise karanlık evlerinde mumlarla aydınlanıyor.

"SU YOK, SABAH GELDİ VE YİNE KESİLDİ. ELEKTRİK DE YOK AMA MUMLARI KULLANIYORUM"

Güvenlik gerekçesi ile soyadını belirtmeyen 74 yaşındaki Galiya, Rus saldırıları sonucu birkaç gündür elektriksiz ve susuz olduklarını söyledi. Galiya, tüm zorluklara rağmen duruma alışmaya çalıştıklarını ifade ederek "Su yok, sabah geldi ve yine kesildi. Elektrik de yok ama mumları kullanıyorum. Şimdilik yeterli sayıda mum var." dedi.

Evdeki kullanım suyunu steril gazlı bezden geçirerek içme suyuna dönüştürdüğünü dile getiren Galiya, uzun yıllar önce annesinden bu yöntemi öğrendiğini söyledi. (AA)