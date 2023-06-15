Ukrayna'dan kamikazeli taarruz saldırısı

Ukrayna-Rusya savaşında, Ukrayna’nın karşı saldırı başlattığı doğrulandıktan sonra, cepheden bu açıklamayı doğrular nitelikte görüntüler gelmeye başladı. Ukraynalı askerlerin, Rus askerlerini kamikaze dronlar ile hedef aldığı görüntüler ortaya çıktı.

Ukrayna'dan kamikazeli taarruz saldırısı

Editör: İsa KARAARSLAN

Ukrayna’nın Rusya’ya karşı, karşı saldırı başlattığını geçtiğimiz hafta doğrulayan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin açıklamalarından sonra, cepheden karşı saldırıya ilişkin ilk görüntüler medyaya servis edildi.

Ukraynalı askerlerin düşük bütçeli kamikaze dronlar ile Rus askerlerine yönelik saldırıları kameralara kaydedildi.

PUTİN’DE DOĞRULAMIŞTI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’de, geçtiğimiz Cuma günü yayınlanan bir röportajında, Ukrayna kuvvetlerinin taarruza başladığını, ancak ilerleme girişimlerinin ağır kayıpları beraberinde getirerek başarısız olduğunu açıklamıştı.

SAVUNMA HATLARI DELİNDİ

Ancak hem sahadan gelen görüntüler hem de İngiliz Savunma Bakanlığının açıklamaları Putin’in açıklamalarını doğrular nitelikte değil.

İngiliz Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın karşı saldırıları başlatması sonucunda bazı Rus savunma hatlarının delindiğini açıklamıştı.

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