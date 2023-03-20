﻿Polonya’ya geçen Ukraynalı sayısı 10,5 milyonu aştı

Polonya Sınır Muhafızlarının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Ukrayna-Rusya Savaşı’nın başlangıcından bu yana yoğun göç yaşandığı anımsatıldı. Ülkeye Ukrayna’dan yalnızca dün 23 bin 900 kişinin girdiği belirtilerek “Savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna’dan Polonya’ya geçen kişi sayısı 10 milyon 500 bini geçti” ifadesi kullanıldı.

Polonya’dan ayrılan toplam Ukraynalı sayısının ise 8 milyon 600 bin olduğu kaydedildi.

Bu arada Polonya’da yapılan ankete göre, ülkede yaşayanların yüzde 81’i Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle ülkeye gelen mültecilerin desteklenmesi gerektiğini düşünüyor. Polonya haber ajansı PAP’ın haberine göre, CBOS şirketi tarafından 982 kişiyle gerçekleştiren ankete katılanların yüzde 81’i Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle ülkeye gelen mültecilerin desteklenmesi gerektiği görüşünü paylaşıyor.

Araştırmaya katılanların yüzde 73’ü Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin Polonya’nın güvenliğine doğrudan tehdit oluşturduğuna inanıyor. (AA)