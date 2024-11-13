Ukraynalı kadınlar hayat kadını olmuştu! O sahne tepki çekince diziden açıklama geldi

Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak ve Ahsen Eroğlu gibi birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı dizi Deha yeni sezonda en çok ses getiren yapımlarından biri oldu. Deha, yeni bölümleriyle sosyal medyada fırtınalar estirmeye devam ediyor.

Dizideki göndermeler ile gündem olmayı başaran Deha’da geçtiğimiz hafta 7. bölümündeki bir sahne kızdırmıştı.

O SAHNE TEPKİ ÇEKMİŞTİ!

Devran ve kardeşi Ceylan dışarda yemek yerken savaştan kaçan iki Ukraynalı kadın sahneye giriyor. O sahnelere tepki yağdı. Köfte yemeye gelen hayat kadınlarını gören Devran karakteri "Ukrayna, savaştan kaçıyorlar. Sığınmacı oluyorlar, hayatta kalmaya çalışıyorlar ama aynı savaş bu insanları paramparça ederken silah tüccarlarının milyonlarca lira kazanmasına sebep oluyor" ifadelerini kullanıyor. Ukraynalı kadınların dizide hayat kadını olarak yer alması tepkilere yol açtı.

DİZİDEN ÖZÜR AÇIKLAMASI GELDİ

Dizinin o sahnelerine gelen tepkilerin ardından dizinin sosyal medya hesaplarından özür metni yayınlandı.

Metinde, "Deha dizisinin 3 Kasım 2024 tarihinde yayınlanan 7. bölümünde geçen bir sahne nedeniyle Ukraynalı izleyicilerimizin duyduğu rahatsızlıktan ötürü üzüntü duyuyoruz. Kültürel çeşitliliğe, toplumsal değerlere ve tüm izleyicilerimizle olan karşılıklı saygıya büyük önem verdiğimizi belirtmek ve istemeden kırdığımız herkesten özür dilediğimizi iletmek isteriz" ifadeleri yer aldı.