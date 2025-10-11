TRT 1'de yayınlanan dizi, ilk bölümüyle izleyiciden tam alırken, Astepe'nin hem oyunculuğu hem de enerjik horon performansı kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Uzun süredir ekranlarda olmayan Ulaş Tuna Astepe, yeni rolüyle ekranlara güçlü bir dönüş yaptı.

Karadeniz'in dizinin tanıtım videoları yayınlandığı andan itibaren büyük merak uyandırmış, Astepe'nin yeniden ekranlarda olacağı haberi hayranlarını da heyecanlandırmıştı.

Dizinin ilk yayınlandıktan sonra sosyal medyada adeta Astepe paylaşımlarıyla doldu.

Dizi çekimleri sırasında ortaya çıkan ve kısa sürede binlerce kez paylaşılan horon performansı beğenildi.

Ulaş Tuna Astepe'nin doğal, samimi ve yakın tavırları, dizideki karakteriyle bütünleşince sosyal medyada övgülerle dolu yorumlar ardı ardına geldi.

Pek çok kullanıcı, “Ulaş Tuna Astepe'yi yeniden izlemek harika”, “Horonun bu kadar güzel oynandığını uzun süre görmemiştik”, gibi yorumlar yaptı.

Dizinin ilk bölümüyle birlikte Astepe'nin canlandırdığı karakterin hikayesi de büyük ilgi gördü.

Seyirciler, karakterin duygusal derinliği, Karadeniz'in performansına bağlılığı ve oyuncu hakimiyetini öven paylaşımlar yaptı. Bazı durumlarda ise Astepe'nin rolüne gösterdiği özeni, mimikleri ve doğallığı beğenildi.

Öte yandan Deniz Baysal ile Astepe'nin ekranındaki uyumu da dikkatlerden kaçmadı. İzleyiciler, ikilinin arası kimyanın diziye sıcak bir hava kattığını belirtti.

Sosyal medyada “Yeni ekran çifti' yorumları dizi ilerleyen bölümler merakla bekleniyor.

Taşacak Bu Deniz”, Karadeniz'in olağandışı doğasında çekilen sahneleri, müzikleri ve güçlü hikayesiyle sezonun iddialı yapımları arasında gösteriliyor.

İlk bölümüyle hem reytinglerde hem sosyal medyada gündem olmayı başaran dizi, Ulaş Tuna Astepe'nin etkileyici performansıyla daha uzun süre konuşulacak gibi görünüyor.