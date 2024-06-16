Ulaşım nerelerde ücretsiz olacak? Tarihleriyle açıklandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ulaşım nerelerde ücretsiz olacak? Tarihleriyle açıklandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu sosyal medya hesabından hangi yolların ücretsiz olacağını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraolğlu, Kurban Bayramı süresince vatandaşların ücretsiz olarak kullanabileceği ulaşım güzergâhlarını sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakan Uraolğlu'nun mesajında şu açıklamalara yer verildi:

15 Haziran Cumartesi 00.00'dan 24 Haziran Pazartesi 07.00'ye kadar, Yap-İşlet-Devret projeleri dışındaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ücretsiz olacaktır.

Ayrıca, 16 Haziran Pazar 00.00'dan 19 Haziran Çarşamba 24.00'e kadar Başkentray, İZBAN, Marmaray, Sirkeci - Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe - İstanbul Havalimanı - Arnavutköy Metro Hattı Trenleri ücretsiz olarak hizmet verecektir.

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