Ulaşıma zam

Kaynak: İHA
Ulaşıma zam

Düzce’de belediye meclisinde alınan karar doğrultusunda kent içi ulaşımda zam yapıldı. Tek kullanımlık biletlere tek seferde yüzde 68 oranında zam yapıldı.

Düzce Belediye Meclisi haziran ayı meclis oturumunu gerçekleştirdi. Yapılan oturum ile beraber ulaşıma zam talebi oy çokluğu ile Plan Bütçe Komisyonuna sevk edilmişti. Dün akşam saatlerinde yapılan Haziran ayı 2. oturum ile beraber zam talebi meclisten geçti.

Yapılan yeni zam ile beraber 18 TL olan tam biletin fiyatı 24 liraya, öğrenci bileti ise 10 liradan 15 liraya çıktı.

İşte zamlı yeni fiyat tarifesi:

Tam bilet: 24 lira*** zam oranı: yüzde 33,33

Öğrenci: 15 lira*** zam oranı yüzde 50

Tek kullanımlık bilet: 27 lira*** zam oranı yüzde 68,75

Kredi kartı ile biniş: 25,50 lira*** zam oranı yüzde 41,67

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