Ulaştırma Bakanının telefonundaki bilgiler klonlandı. Telefonu özel jette unutmuş olmasın?

Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, “Telefonumun taklit edildiği ve benim numaramdan aranıyormuş gibi yapılan bir aramayla karşılaştım. Artık herkesin telefon ve sesinin taklit edilebildiği bir çağda yaşıyoruz. Siber güvenlik konusunda almamız gereken birçok önlem var” ifadelerini kullandı.

AKP’Lİ YAYMAN "SİZE YAPILIYORSA BİZE NELER YAPILMAZ" DEDİ

Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı AKP’li Hüseyin Yayman ise, Uraloğlu’na “Kimi aramışlar, bu önemli bir konu. Size yapılıyorsa bize neler yapılmaz” sözleriyle karşılık verdi.

Uraloğlu da “Burada duracağımız nokta şu gerçekten… Yani burada telefonla veya bir mesajla veya e-maille neler paylaşmamız gerektiğine gerçekten dikkat etmemiz lazım. Yani ne dedim ben bakın girişte? Milyonlarca, hatta milyarlarca dolar vererek yaptığınız yatırım bir tane, basit bir bilgisayarla devre dışı bırakılabiliyor yani sonuçta yazılımdır en pahalısı, en kıymetli olan; onun için mutlaka dikkat etmemiz gerekir. Hani o benim adıma arama memleket adına zararlı bir girişim değildi ama ilgilisini bulduk, gerekli yaptırımları uyguladık” dedi.

“TÜRKİYE’Yİ VERİ ÜSSÜ YAPMA HEDEFİNDEYİZ” İFADELERİNİ KULLANMIŞTI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 9 Şubat’ta katıldığı Türk Telekom’un 2024 İş Hedefleri Değerlendirme Toplantısı’nda yapılan işlemler için “Hem ihtiyacı karşılama hem de Türkiye’yi bölgenin veri üssü yapma hedefiyle çalışıyoruz. Hem devlet hem de özel sektör olarak yeni yatırımlarımız ve iş birliklerimizle Türkiye’yi telekomünikasyon merkezi haline getiriyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

ÖZEL JETLE ALMANYA’YA GİTMİŞTİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 23 Mayıs tarihinde Almanya’nın Leipzig kentinde düzenlenen Uluslararası Ulaştırma Forumu’na özel jetle gitmişti.

Uçağın sahibinin Saray inşaatını yapan Rönesans Holding olduğu ortaya çıkarken kamuda tasarruf önlemlerinin konuşulduğu bu günlerde Uraloğlu, holdingin TC-REC kuyruk tescilli uçağıyla seyahat ettiği belirtilmişti.