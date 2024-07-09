Ulaştırma düzenlemeleri Resmi Gazete’de

Kaynak: AA
Ulaştırma düzenlemeleri Resmi Gazete’de

Ulaştırma düzenlemelerini dahil olan Türk Sivil Havacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.

Limanlar Kanunu tarafından yapılan değişiklikte, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, deniz ve iç sular ulaşımını geliştirmek konuları ve taban ve tavan ücretlerini tespit etmek ve uygulamasını denetlemekle yetkili sayılacak.

Bakanlık, özel kanunlarda ve kanun hükmünde kararnamelerde aksine hüküm olmadıkça deniz yetki alanlarında, su yollarında ve iç sularda kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetleri ile liman idari çizgilerinde demirleyen gemilerin demirleme ücretlerini ve bu ücretlerin ödenmesine dair usul ve esaslar ile muafiyetleri belirleyecek.

Kılavuzluk römorkörcülük hizmetleri

Türkiye deniz yetki bölümlerinde, su yollarında ve iç sularda verilecek kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nca yürütülecek. Bakanlık bu hizmetleri, belirlenen usul ve esaslarda gerçek veya tüzel kişilere yaptırabilecek veya devri sağlanabilecek.

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