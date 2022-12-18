Ata Demirer'den ülke ekonomisine gönderme. Arkadaşımla 'vitrin yaladık'

Çocukluğunun geçtiği Bursa'ya dair çektiği son filmi Bursa Bülbülü'nü dijital bir platform üzerinden sevenleriyle buluşturmaya hazırlanan Ata Demirer, bir yandan da gündelik hayata dair paylaşımlar yapıyor.

Özellikle Dünya Kupası'na dair yaptığı Arjantin paylaşımlarıyla kupada gönül verdiği takımı ortaya koyan Demirer, bu defa esprili bir paylaşımla takipçilerinin karşısına çıktı.

Alttan alta ülkenin ekonomik durumunu da gözler önüne seren Ata Demirer, bir arkadaşıyla gün boyunca gezip alışveriş yapmadan eve döndüğüne dair bir paylaşımı Bursa'da kullanılan şekline göndermede bulunarak 'vitrin yaladık' şeklinde paylaştı ve takipçilerine de benzer kullanımlarda bulunup bulunmadıklarını sordu.

İşte Ata Demirer'in o paylaşımı:

"Bugün bir arkadaşımla ‘vitrin yaladık’ (bizim Bursa’da alışveriş yapamadan dolanmaya öyle derler, benzer bir tanımlama bilen yazsın bir zahmet)