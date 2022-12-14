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Rus tehdidi altındaki ülkenin savunma bakanı iki aylık babalık iznine çıktı

Rus tehdidi altındaki Finlandiya'nın savunma bakanı Antti Kaikkonen, ocak başından şubat sonuna kadar babalık iznine ayrılacağını bildirdi.

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 10:52
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Ülke savunmasız kaldı bebek babasız kalmadı: Rus tehdidi altındaki ülkenin savunma bakanı iki aylık babalık iznine çıktı

Rus tehdidi altındaki ülkenin savunma bakanı iki aylık babalık iznine çıktı
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AA'da yer alan habere göre Kaikkonen, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu dönemde bakanlık görevini başkasının devralacağını ifade etti.

Ülkenin güvenliğinin emin ellerde olacağını belirten Kaikkonen, "Ocak-şubat için babalık iznine çıkıyorum. Çocuklar sadece bir süreliğine küçük olacaklar ve ben bunu sadece fotoğraflarla hatırlamak istemiyorum." ifadelerini kullandı.

İZNİ EŞE DEVRETME HAKKI VAR
Finlandiya yasalarına göre, çocuk doğduktan sonra iki ebeveynin de izin hakkı var. Bu hakkı tek seferde yalnızca bir ebeveyn kullanabiliyor.

Anne ve baba 18 gün boyunca aynı anda izin kullanabiliyor. Söz konusu iznin toplam süresi 320 iş günü olarak hesaplanıyor. Bir ebeveyn kendi izninin en fazla 63 gününü eşine devretme hakkına sahip.

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mazallah bizimkiler bulunmaz hint kumaşı
14.12.2022 11:17
Bizimkiler olmasa türkiye yabancılar tarafından işgal edilir, enflasyon rekor kirar, türk lirasının değeri dibe vurur, adalet biter. Biz ne yaparız sonra. Önce bekaa bekaa  
 
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