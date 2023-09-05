Ülke Türklerin elinden alınıyor

Türk gençleri sınav maratonlarında gençliklerini heba ederken, açılan özel kontenjanlar ve daha düşük baraj puanlarıyla birçok üniversite bölümüne yabancı uyruklu öğrenciler yerleşiyor.

Ülke Türklerin elinden alınıyor

Türk gençleri yorucu sınav maratonlarında çocukluklarını, gençliklerini heba ederek çalışırken yabancı uyruklu öğrenciler açılan kontenjanlarla istedikleri bölüme yerleşiyor.

İktidarın yanlış politikaları ve sağlıkta şiddet nedeniyle Türk hekimler yurt dışına göç ederken, açılan özel kontenjanlarla yabancı uyruklu hekimler yetiştiriliyor.

Tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültelerinden mezun Türk gençlerinin uzmanlık alanlarına yerleşmesi için 65 puan şartı aranırken, yabancı uyruklular ise 45 puan yeterli oluyor.

Zafer Partisi Erzurum Kurucu İl Başkanı Abdulhamit Uzun, sosyal medya paylaşımında, İran uyruklu bir öğrencinin Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ne yerleştiğini ortaya çıkardı.

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“TÜRK MİLLETİNİN HAKKI GASP EDİLİYOR”

Sosyal medya hesabından duruma tepki gösteren Abdulhamit Uzun; “Tıp fakültesi ve Diş Hekimliği fakültesini bitiren Türk gençleri yerleşmesi için 65 puan alması gerekirken yabancı uyruklular baraj puanı 45 puanla yerleşebiliyorlar. Özel kontenjan açılıyor. Atatürk Üniversitesi Diş hekimliğine yerleşen bu kişiden daha yüksek puanda alan gençlerimiz kapı dışarı bırakılıyor! Türk milletinin çalışkan başarılı liyakatlı her bir ferdi bu alanlara yerleştirilmeden yabancı uyruklulara kontenjan açmak Türk milletinin hakkını gasp etmektir. Anne-Baba evladını yetiştiriyor vatana millete hayırlı bir evlat olması için. Gençlerimiz sınav maratonlarında gençliklerini heba ediyorlar sırf bu vatana hizmet etmek için ama önlerinde engeller bitmiyor. Vatanımızı ve ailemizi savunacağız ! ifadelerini kullandı.

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