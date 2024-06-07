Ülkede hayat durma noktasında: 8 ölü, 40 yaralı

Pakistan'ın Pencap eyaletinde bir felaket yaşanıyor. Eyalette şiddetli yağış ve fırtına etkisini sürdürürken, çok sayıda ev hasar gördü.

Şiddetli fırtına ve yağış nedeniyle günlük hayat durma noktasına gelirken, ağaçların devrildiği eyalette sokaklar sular altında kaldı. Eyalette şu ana kadar şiddetli fırtına ve yağışa bağlı 8 kişinin öldüğü, 40 kişinin yaralandığı açıklandı.

ARAÇLARINA YILDIRIM İSABET EDİNCE ÖLDÜLER

Khushab bölgesinde araçlarına yıldırım isabet eden iki kardeş hayatını kaybederken babaları ise yaralandı. Eyalete bağlı Gujranwala bölgesinde ise aralarında bir kız çocuğunun bulunduğu 3 kişi evlerinin çatısı ve duvarlarının çökmesi sonucu yaşamını kaybetti.

Dera Ismail Khan isimli bir Pakistanlının ise evine, Bashir adlı bir kişinin de tarlada çalıştığı esnada yıldırım düşmesi sonucu öldüğü açıklandı.

ŞİDDETLİ RÜZGAR ÖLÜME YOLA AÇTI

Wazirabad şehrinde ise bir motosiklet sürücüsünün şiddetli rüzgar sonucu kaza yaptığı ve olay yerinde öldüğü aktarılırken, yıldırım düşmesi sonucu bir milyon rupi değerindeki 10'dan fazla sığırın telef olduğu vurgulandı.