Ülkede hayat durma noktasında: 8 ölü, 40 yaralı

Kaynak: İHA
Ülkede hayat durma noktasında: 8 ölü, 40 yaralı

Pakistan'ın Pencap eyaletinde etkili olan şiddetli fırtına ve yağış sonucu 8 kişi yaşamını yitirirken, 40 kişi de yaralandı.

Pakistan'ın Pencap eyaletinde bir felaket yaşanıyor. Eyalette şiddetli yağış ve fırtına etkisini sürdürürken, çok sayıda ev hasar gördü.

Şiddetli fırtına ve yağış nedeniyle günlük hayat durma noktasına gelirken, ağaçların devrildiği eyalette sokaklar sular altında kaldı. Eyalette şu ana kadar şiddetli fırtına ve yağışa bağlı 8 kişinin öldüğü, 40 kişinin yaralandığı açıklandı.

ARAÇLARINA YILDIRIM İSABET EDİNCE ÖLDÜLER

Khushab bölgesinde araçlarına yıldırım isabet eden iki kardeş hayatını kaybederken babaları ise yaralandı. Eyalete bağlı Gujranwala bölgesinde ise aralarında bir kız çocuğunun bulunduğu 3 kişi evlerinin çatısı ve duvarlarının çökmesi sonucu yaşamını kaybetti.

Dera Ismail Khan isimli bir Pakistanlının ise evine, Bashir adlı bir kişinin de tarlada çalıştığı esnada yıldırım düşmesi sonucu öldüğü açıklandı.

ŞİDDETLİ RÜZGAR ÖLÜME YOLA AÇTI

Wazirabad şehrinde ise bir motosiklet sürücüsünün şiddetli rüzgar sonucu kaza yaptığı ve olay yerinde öldüğü aktarılırken, yıldırım düşmesi sonucu bir milyon rupi değerindeki 10'dan fazla sığırın telef olduğu vurgulandı.

4-002.jpg

2-001.jpg

1-002.jpg

Son Haberler
Seranit Bakü'deki yeni showroomuyla uluslararası pazarlarda gücünü artırıyor Ekonomi
Seranit Bakü'deki yeni showroomuyla uluslararası pazarlarda gücünü artırıyor
Emekliye kötü haber geliyor. Yine para yok denecek Ekonomi
Emekliye kötü haber geliyor. Yine para yok denecek
Refah Sınır Kapısı'nın açılması için yapılan ‘üçlü görüşmeden’ sonuç çıkmadı Gündem
Refah Sınır Kapısı'nın açılması için yapılan ‘üçlü görüşmeden’ sonuç çıkmadı
Web3 ekosisteminden öğrenirken kazandıran işbirliği Ekonomi
Web3 ekosisteminden öğrenirken kazandıran işbirliği
Araba alacaklar dikkat. Bu modelde 245 bin liraya varan indirim Otomotiv
Araba alacaklar dikkat. Bu modelde 245 bin liraya varan indirim
Otobüs şirketlerine yaptırılmak istenen emekli indirimi denetlendi Ekonomi
Otobüs şirketlerine yaptırılmak istenen emekli indirimi denetlendi
PTT’den kargo ücretlerine dev zam Ekonomi
PTT’den kargo ücretlerine dev zam