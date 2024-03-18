Ülkelerin uzay yatırım rakamları belli oldu. Türkiye bakın kaçıncı sırada

Türkiye henüz yolunda başında olsa da ilk astornotunu uzaya gönderdi. Geçen yıl devletler uzay yatırımları için 117 Milyar dolar harcadı. Bu rakamın 2024 yılında 1 trilyon dolarlık bir pazara ulaşması öngörülüyor. Büyük devletler uzay yarışında var olma çabasında. Uzay rekabeti dünyaa ticarileşiyor. Uzay sektörü devletler kadar özel şirketlerin de radarına girdi.

TÜRKİYE BU YARIŞIN NERESİNDE

Türkiye de bu rekabete girebilmek için projelerini hayata geçirmeye başladı. Onlardan ilk kuşkusuz Alper Gezeravcı'nın uzaya yollanması oldu. Gezeravcı uzayda kaldığı dönemde 13 bilimsel deney gerçekleştirdi. Stratejik uzan danışmanlığı şirketi Euroconsult'un hesaplamasına göre Türkiye'nin uzay harcamaları 329 milyon dolara ulaştı. Bunun 55 Milyon dolarlık kısmı Gezeravcı'nın uzaya yollanmasıyla ilgili harcandığı belirtiliyor.

Türkiye'de Milli Uzay Programının oluşturmak için özel şirketler de kolları sıvadı.

Uzay harcamalarında kuşkusuz en büyük harcamayı hangi ülkenin yaptığı belli: ABD...Amerika Birleşik Devletleri 2023 yılında yaptığı uzay harcamalarının 73,2 milyar dolar olduğu belirtiliyor. Rusya sıralamada gerilere düştü. Peki en çok harcamayı yapan ülkelerde belli işte sıralama:

* ABD.......................................73,2 MİLYAR DOLAR

* ÇİN........................................14,1 MİLYAR DOLAR

* JAPONYA.................................4,6 MİLYAR DOLAR

* FRANSA...................................3,4 MİLYAR DOLAR

* RUSYA......................................3,4 MİLYAR DOLAR

* TÜRKİYE.................................329 MİLYON DOLAR