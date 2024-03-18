Ülkelerin uzay yatırım rakamları belli oldu. Türkiye bakın kaçıncı sırada

Kaynak: Haber Merkezi
Ülkelerin uzay yatırım rakamları belli oldu. Türkiye bakın kaçıncı sırada
Devletlerin uzay rekabetine şirketler de dahil oldu. Peki uzayda en çok parayı kim harcıyor. Birinci belli Amerika...Peki Türkiye kaçıncı sırada...

Türkiye henüz yolunda başında olsa da ilk astornotunu uzaya gönderdi. Geçen yıl devletler uzay yatırımları için 117 Milyar dolar harcadı. Bu rakamın 2024 yılında 1 trilyon dolarlık bir pazara ulaşması öngörülüyor. Büyük devletler uzay yarışında var olma çabasında. Uzay rekabeti dünyaa ticarileşiyor. Uzay sektörü devletler kadar özel şirketlerin de radarına girdi.

TÜRKİYE BU YARIŞIN NERESİNDE

Türkiye de bu rekabete girebilmek için projelerini hayata geçirmeye başladı. Onlardan ilk kuşkusuz Alper Gezeravcı'nın uzaya yollanması oldu. Gezeravcı uzayda kaldığı dönemde 13 bilimsel deney gerçekleştirdi. Stratejik uzan danışmanlığı şirketi Euroconsult'un hesaplamasına göre Türkiye'nin uzay harcamaları 329 milyon dolara ulaştı. Bunun 55 Milyon dolarlık kısmı Gezeravcı'nın uzaya yollanmasıyla ilgili harcandığı belirtiliyor.

Türkiye'de Milli Uzay Programının oluşturmak için özel şirketler de kolları sıvadı.

Uzay harcamalarında kuşkusuz en büyük harcamayı hangi ülkenin yaptığı belli: ABD...Amerika Birleşik Devletleri 2023 yılında yaptığı uzay harcamalarının 73,2 milyar dolar olduğu belirtiliyor. Rusya sıralamada gerilere düştü. Peki en çok harcamayı yapan ülkelerde belli işte sıralama:

* ABD.......................................73,2 MİLYAR DOLAR

* ÇİN........................................14,1 MİLYAR DOLAR

* JAPONYA.................................4,6 MİLYAR DOLAR

* FRANSA...................................3,4 MİLYAR DOLAR

* RUSYA......................................3,4 MİLYAR DOLAR

* TÜRKİYE.................................329 MİLYON DOLAR

gezeravc55.jpg

gezeravci5556.jpg

gezeravci4.jpg

gezeravci1.jpg

gezeravci2.jpg

İlgili Haberler
Alper Gezeravcı uzaydan İstanbul'un fotoğrafını çekti. 'Gözlerimi dolduran bir andı' diyerek paylaştı
Alper Gezeravcı’ya yeni görev! Resmi Gazete'de yayımlandı
Ankara Üniversitesi'nden Alper Gezeravcı kararı. Türkiye'nin uzaya çıkan ilk astronotu olmuştu
Alper Gezeravcı’nın içinde olduğu uzay istasyonu ayın önünden işte böyle geçti
Son Haberler
Konya’da seyir halindeki araç alev alev yandı Yerel Haberler
Konya’da seyir halindeki araç alev alev yandı
Motosiklet hafriyat kamyonun altında kaldı Gündem
Motosiklet hafriyat kamyonun altında kaldı
Bankalardan emekli promosyonuna güncelleme. İşte banka banka miktarlar Ekonomi
Bankalardan emekli promosyonuna güncelleme. İşte banka banka miktarlar
Van’da kar. Bir anda yağdı 10 santim tuttu Yerel Haberler
Van’da kar. Bir anda yağdı 10 santim tuttu
İrmikli etimek tatlısı tarifi Yemek Tarifleri
İrmikli etimek tatlısı tarifi
Bayrampaşa'da trafikte tartıştığı sürücüyü bacağından vurdu Gündem
Bayrampaşa'da trafikte tartıştığı sürücüyü bacağından vurdu
Zirvede tek başına! İşte Türkiye’nin en yalnız insanı Yaşam
Zirvede tek başına! İşte Türkiye’nin en yalnız insanı