Ülkenin cezaevine 4 bin asker ve polis tankla tüfekle operasyon yaptı

Ekvador'da devlet başkanı adayı Fernando Villavicencio'nun silahlı saldırıda yaşamını yitirmesinin ardından ülkenin en büyük çetesi "Los Choneros"un elebaşının tutulduğu hapishaneye 4 bin kolluk gücüyle baskın düzenlendi.

Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, suikastın ardından çetenin "Fito" lakabıyla bilinen elebaşı Adolfo Macias'ın kaldığı hapishaneye 4 bin polis ve askerle düzenlenen baskında silahlar, cephanelikler ve patlayıcıların bulunduğunu duyurdu.

Macias'ın da daha yüksek güvenlikli cezaevine nakledildiğini kaydeden Lasso, "Bunu vatandaşlarımız ve mahkumların güvenliği için yaptık. Ekvador, barış ve güvenliğe tekrar erişecek. Şiddet eylemleri olursa buna var gücümüzle karşı koyarız." ifadelerini kulandı.

CNN'in haberine göre Villavicencio'nun suikasta kurban gitmesinin ardından, daha önce başkan yardımcılığı için aday gösterilen 36 yaşındaki Andrea Gonzalez Nader, "Movimiento Construye Partisinin" yeni adayı oldu.