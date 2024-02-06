Ülkenin dev havayolu şirketi satılıyor. Geçici hükümet biletini kesti

Kaynak: Airport haber
Ülkenin dev havayolu şirketi satılıyor. Geçici hükümet biletini kesti
Pakistan'da 8 Şubat'taki seçimleri yönetmek üzere işbaşına gelen geçici hükümet, Pakistan Uluslararası Havayolları'nı (PIA) satmaya hazırlanıyor.

Pakistan’da 8 Şubat’ta yapılacak seçimleri düzenlemek için göreve gelen geçici hükümet, zarar eden Pakistan Uluslararası Havayolları'nı (PIA) özelleştirmek için harekete geçti. Ağustos ayında iktidarı ele geçiren yönetim, PIA’nın özelleştirilmesi de dahil olmak üzere IMF’nin belirlediği bütçe hedeflerine ulaşmak için çalışıyor.

Özelleştirme Bakanı Fawad Hasan Fawad, PIA’nın satış işleminin bitmek üzere olduğunu, sadece kabine onayı ve resmi sunumun kaldığını söyledi. PIA, geçen yılın Haziran ayında 785 milyar Pakistan rupisi (2.81 milyar dolar) borcu ve 713 milyar rupilik zararıyla mali bir kriz içindeydi.

PIA’nın CEO’su 2023 yılında zararın 112 milyar rupi olacağını tahmin ediyordu. Ernst & Young’ın hazırladığı 1.100 sayfalık rapora göre, satışı kolaylaştırmak için, tam yönetim haklarına sahip Q’lik bir hisse, alıcılara teklif edilecek ve havayolunun borçları başka bir kuruma aktarılacak.

Pakistan parlamentosunun web sitesindeki bir taslakta, hükümetin, PIA’nın çoğunluk hissesinin satışını yasaklayan 2016 yılındaki yasayı değiştirdiği görülüyor.

UÇUŞLAR İPTAL OLMUŞTU

Pakistan Uluslararası Havayolları (PIA), geçen yıl Ekim ayının sonlarında yakıt sıkıntısı ve finansal sorunlar nedeniyle 11 günde 322 uçuşunu iptal etmek zorunda kalmıştı. Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan Devlet Petrolleri (PSO), PIA’ya olan borçlarını ödemediği için yakıt sağlamayı durdurmuştu.

Yakıt sıkıntısı ve finansal sorunlar yüzünden, 14 Ekim’den itibaren PIA, 134’ü uluslararası olmak üzere 322 uçuşunu iptal etmişti. Birçok uçuşun iptal olması, binlerce yolcuyu mağdur etmişti. PIA, müşterilerine kesin kalkış tarihleri verememişti. Bu olayların ardından geçici hükümet Başbakanı Anvarul Hak Kakar, PIA’nın özelleştirilmesi işleminin hızlanmasını talep etmişti.

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