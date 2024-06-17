Ülker Türk gıda deviyle birleşiyor. Resmen açıklandı

Düzenleme: Kaynak: Rota Borsa
Ülker Türk gıda deviyle birleşiyor. Resmen açıklandı

Ülker 3 yıl önce yarı mamul tedariki gerçekleştirdiği Yıldız Holding şirketlerinden Önem Gıda’yı satın almıştı. Ülker yüzde 100 hissedarı olduğu Önem Gıda ile birleştirilmesine onay verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuru yaptı.

Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş., Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirilen başvuruyla ilgili bir açıklama yaptı.
Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. (ULKER) tarafından 12 Haziran 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimde şirketin yüzde 100 hissedarı olduğu Önem Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ ile kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ilişkin SPK başvurusu hakkında açıklama yapıldı.

Açıklamada şirketin yüzde 100 hissedarı olduğu Önem Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ ile “Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme” yöntemiyle birleştirilmesine onay verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuru yapıldığı belirtildi.

Şirketimizin, paylarının yüzde 100'üne sahip olduğu bağlı ortaklığı Önem Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile “Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme” yöntemiyle birleştirilmesine onay verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu’na bugün başvuruda bulunulmuştur.

Ülker, uzun yıllardır yarı mamul tedariki gerçekleştirdiği Yıldız Holding şirketlerinden Önem Gıda’yı 3 yıl önce satın aldı. Ülker böylece, çikolata ve unlu mamullerdeki tüm üretim sürecini, uçtan uca kendi bünyesinde toplamıştı.

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