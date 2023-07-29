Ülkesi yangınlarla boğuşurken tatile çıkmıştı. Yunan Bakan Mitarakis istifa etti

Uzun süredir yangınların devam ettiği Yunanistan'da deniz tatiline çıkan Göç ve Sığınma Bakanı Notis Mitarakis, 'kişisel nedenlerle' istifa etti.

Ülkesi yangınlarla boğuşurken tatile çıkmıştı. Yunan Bakan Mitarakis istifa etti

Yunanistan günlerdir devam eden orman yangınlarıyla boğuşurken tatile çıkan Göç ve Sığınma Bakanı Notis Mitarakis, 'kişisel nedenlerle' istifa etti. Mitarakis'in istifası, Başbakan Kiryakos Miçotakis’in tarafından kabul edildi.

DENİZ TATİLİNE ÇIKMIŞ

İstifasını 'kişisel nedenlerden dolayı' aldığı belirtilen Mitarakis’in ülkeyi adeta cehenneme çeviren orman yangınları sırasında Patmos adasında tatilde olduğu ve deniz gezisi için tekneye bindiği ortaya çıktı.

YERİNE IKONOMU GETİRİLDİ

Bunun üzerine Mitarakis bir açıklama yapması için Başbakanlık Ofisi’ne çağrıldığı ve istifasının alındığı belirtildi.

Mitarakis’ten boşalan koltuğa ise Eğitim, Din İşleri ve Spor Bakan Yardımcısı Yiannis Oikonomou getirildi.

Öne Çıkanlar
Atatürk milleti tartaklayan CHP’li vekilleri görse bastonuyla kovalardı
Atatürk milleti tartaklayan CHP’li vekilleri görse bastonuyla kovalardı
Türk Kasabı Devşirme Paşa ve Anadolu topraklarına yayılan kan kokusu
Türk Kasabı Devşirme Paşa ve Anadolu topraklarına yayılan kan kokusu
TFF'de kimlere milyonlarca lira tazminat ödendi. Şerafettin Tilki büyük skandalı ortaya çıkardı
TFF'de kimlere milyonlarca lira tazminat ödendi. Şerafettin Tilki büyük skandalı ortaya çıkardı
Sayın Tanal eleştirdiğiniz Erdoğan’dan ne farkınız kaldı?
Sayın Tanal eleştirdiğiniz Erdoğan’dan ne farkınız kaldı?
Aşure Günü’nde yapılacak ibadetler neler? Aşure Günü’nde hangi dualar okunur?
Aşure Günü’nde yapılacak ibadetler neler? Aşure Günü’nde hangi dualar okunur?
Dolar ve Euro'yu bilen Remzi Özdemir Merkez Bankası'na atananların olumlu mu olumsuz mu olduğunu açıkladı
Dolar ve Euro'yu bilen Remzi Özdemir Merkez Bankası'na atananların olumlu mu olumsuz mu olduğunu açıkladı
Son Haberler
3 ilde fuhuş ve şantaj operasyonu: 16 kişi gözaltında Güncel
3 ilde fuhuş ve şantaj operasyonu: 16 kişi gözaltında
Zam fırtınasının en net fotoğrafı Ekonomi
Zam fırtınasının en net fotoğrafı
Real Madrid Mbappe için gözünü kararttı. Yapılan astronomik teklif ortaya çıktı Spor
Real Madrid Mbappe için gözünü kararttı. Yapılan astronomik teklif ortaya çıktı
16 yaşındaki genç annesini, arabanın anahtarını vermediği için öldürmüş Güncel
16 yaşındaki genç annesini, arabanın anahtarını vermediği için öldürmüş
Kayseri'de, tartıştığı kişi tarafından tabancayla bacağından vuruldu Güncel
Kayseri'de, tartıştığı kişi tarafından tabancayla bacağından vuruldu
Bingöl'de arının soktuğu çoban öldü Güncel
Bingöl'de arının soktuğu çoban öldü
Kafasına göre ücret talep eden taksici, kameraya alındığını fark edince yolcuya saldırdı Güncel
Kafasına göre ücret talep eden taksici, kameraya alındığını fark edince yolcuya saldırdı