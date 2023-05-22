Ülkü Ocakları'nın efsane başkanı Atilla Kaya'dan Sinan Oğan'a kurşun gibi sözler

Eski MHP İstanbul Milletvekili Atila Kaya, ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın ikinci turda Erdoğan'ı destekleme kararına çok sert tepki gösterdi.

Ülkü Ocakları'nın efsane başkanı Atilla Kaya'dan Sinan Oğan'a kurşun gibi sözler

Kaya, daha önce imza desteği verdiği Oğan'a yönelik olarak, "Ben, 'cehennemin kapılarını kapayasın' diye imza vermiştim; 'cehenneme odun taşıyasın' diye değil!" şeklinde paylaşımda bulundu.

ATA İttifakı'nın ortak adayı olarak seçimlere giren Sinan Oğan, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçimleri öncesinde destek vereceği adayı açıkladı. Bu karar üzerine, daha önce adaylık sürecinde kendisi için imza desteği veren eski MHP İstanbul Milletvekili Atila Kaya'dan sert bir tepki geldi.

Atila Kaya, Oğan'ın daha önceki söylemini hatırlatarak, sosyal medya hesabından Oğan'ın kendisiyle ilgili paylaşımını görsel olarak paylaşarak şu ifadeleri kullandı: "Ben, 'cehennemin kapılarını kapayasın' diye imza vermiştim; 'cehenneme odun taşıyasın' diye değil! Arzuladığın başarıyı 'tek adam'ın iradesinden devşirebileceğini umuyorsan, benim tanıdığım ve eklemlenmeye çalıştığın geleneği hiç anlamamışsın demektir!" şeklinde paylaşımda bulundu.

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