13 Mart 2023 Pazartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Ülkücüler Kılıçdaroğlu için sahaya iniyor

MHP’den ayrılan Ülkücüler Kılıçdaroğlu için sahaya iniyor. Kısa Dalga yazarı Sedat Bozkurt, Ülkücülerin, Sinan Ateş cinayetini aydınlatma sözü veren Kılıçdaroğlu’na destek için kullanacakları zemine karar vermek için bir hafta sonra toplanacaklarını söyledi.

Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi - 16:10
Takip Et

Ülkücüler Kılıçdaroğlu için sahaya iniyor

Ülkücüler Kılıçdaroğlu için sahaya iniyor
+
Aa
-

Kısa Dalga yazarı Sedat Bozkurt dün kaleme aldığı yazısında dikkat çeken ayrıntıları gündeme getirdi. MHP’den ayrılan ülkücülerin Erdoğan karşısındaki en güçlü adayı desteklemek için karar aldığını vurgulayan Bozkurt, oluşturulan platformun bir toplantı yapacağını da yazdı.

Bozkurt yazısında şunları vurguladı:

“Türkiye genelinde Ülkücülerin Kılıçdaroğlu’na oy vermelerini sağlamaya çalışacaklar. Bunun için de ellerinde çok güçlü bir gerekçe de var; MHP içinde ciddi kırılma yaratan eski yol arkadaşları Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş’e yapılan suikast ve bunu çözme sözü veren Kılıçdaroğlu. Bir hafta sonra Ankara’da toplanacak olan Platform, seçime kadar kullanacakları zeminleri belirleyecek, medyayı kullanmayı ya da il il, ilçe ilçe dolaşmayı karara bağlayacaklar. Hedeflerin de sadece Erdoğan ile AKP yok, MHP yönetimi de var.”

KILIÇDAROĞLU DUYURMUŞTU: SİNAN ATEŞ'İN EŞİ DE ADAY

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kendisiyle birlikte kimlerin aday olduğunu sayarken Ankara'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'i de adaylar arasında ilan etmişti.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Parasını koymaya yer bulamayacak burçlar belli oldu. Zenginlik ve bereket akacak
1
﻿Parasını koymaya yer bulamayacak burçlar belli oldu. Zenginlik ve bereket akacak
﻿Parasını koymaya yer bulamayacak burçlar belli oldu. Zenginlik ve bereket akacak
﻿Ahmet Ağaoğlu Abdullah Avcı'ya nasıl tuzak kurdu? Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
2
﻿Ahmet Ağaoğlu Abdullah Avcı'ya nasıl tuzak kurdu? Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
﻿Ahmet Ağaoğlu Abdullah Avcı'ya nasıl tuzak kurdu? Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
﻿Buyur burdan yak: Hangisi doğru hocam
3
﻿Buyur burdan yak: Hangisi doğru hocam
﻿Buyur burdan yak: Hangisi doğru hocam
﻿İkinci el araba piyasasında tarih verildi. 15 gün içinde değişecek
4
﻿İkinci el araba piyasasında tarih verildi. 15 gün içinde değişecek
﻿İkinci el araba piyasasında tarih verildi. 15 gün içinde değişecek
﻿Ali Koç bırakıyor mu? Fenerbahçe'de Olağanüstü Genel Kurul kararı. İddiayı Emre Bol ve Ertem Şener ortaya attı
5
﻿Ali Koç bırakıyor mu? Fenerbahçe'de Olağanüstü Genel Kurul kararı. İddiayı Emre Bol ve Ertem Şener ortaya attı
﻿Ali Koç bırakıyor mu? Fenerbahçe'de Olağanüstü Genel Kurul kararı. İddiayı Emre Bol ve Ertem Şener ortaya attı
﻿Tayyip Talha Sanuç'un durumu belli oldu
6
﻿Tayyip Talha Sanuç'un durumu belli oldu
﻿Tayyip Talha Sanuç'un durumu belli oldu
﻿Orhan Ak: Ciddi belirsizlik var
7
﻿Orhan Ak: Ciddi belirsizlik var
﻿Orhan Ak: Ciddi belirsizlik var
﻿Kuzen cinayetinin zanlısı tutuklandı   
﻿Kuzen cinayetinin zanlısı tutuklandı   
﻿Kuzen cinayetinin zanlısı tutuklandı   
﻿Unutkanlığı unutturan mucize bitki
﻿Unutkanlığı unutturan mucize bitki
﻿Unutkanlığı unutturan mucize bitki
﻿Başakşehir'in Gent maçına ilginç atama
﻿Başakşehir'in Gent maçına ilginç atama
﻿Başakşehir'in Gent maçına ilginç atama
﻿Christian Atsu'nun toprağa verileceği tarih belli oldu
﻿Christian Atsu'nun toprağa verileceği tarih belli oldu
﻿Christian Atsu'nun toprağa verileceği tarih belli oldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.