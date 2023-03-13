Ülkücüler Kılıçdaroğlu için sahaya iniyor

Kısa Dalga yazarı Sedat Bozkurt dün kaleme aldığı yazısında dikkat çeken ayrıntıları gündeme getirdi. MHP’den ayrılan ülkücülerin Erdoğan karşısındaki en güçlü adayı desteklemek için karar aldığını vurgulayan Bozkurt, oluşturulan platformun bir toplantı yapacağını da yazdı.

Bozkurt yazısında şunları vurguladı:

“Türkiye genelinde Ülkücülerin Kılıçdaroğlu’na oy vermelerini sağlamaya çalışacaklar. Bunun için de ellerinde çok güçlü bir gerekçe de var; MHP içinde ciddi kırılma yaratan eski yol arkadaşları Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş’e yapılan suikast ve bunu çözme sözü veren Kılıçdaroğlu. Bir hafta sonra Ankara’da toplanacak olan Platform, seçime kadar kullanacakları zeminleri belirleyecek, medyayı kullanmayı ya da il il, ilçe ilçe dolaşmayı karara bağlayacaklar. Hedeflerin de sadece Erdoğan ile AKP yok, MHP yönetimi de var.”

KILIÇDAROĞLU DUYURMUŞTU: SİNAN ATEŞ'İN EŞİ DE ADAY

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kendisiyle birlikte kimlerin aday olduğunu sayarken Ankara'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'i de adaylar arasında ilan etmişti.