Ultra dolar milyonerleri bu şehirlerde yaşıyor. Servetlerine servet kattılar

Dünya genelinde dolarlarına dolar ekleyen ultra milyonerlerin sayısı her geçen yıl artıyor. Bu sayı geçen yıl yüzde 8 arttı ve 426 bin 330 kişiye yükseldi.

Bu kişilerin her birinin serveti 30 milyon dolar veya üstü. Peki ultra dolar milyonerleri dünyanın hangi şehirlerinde yoğun bir şekilde yaşıyor. İşte o artışın en çok yaşandığı ülke Amerika Birleşik Devletleri.

Altrata'nın raporuna göre 2024 Dünya Ultra Servet Raporu'nda dünyada 30 milyon dolara sahip kaç kişinin olduğu ve hangi şehirlerde yaşadığı ortaya çıktı. Dünyada şu anda ultra milyoner sayısı yani 30 milyon doların üzerinde serveti bulunan sayısı 426 bin 330 kişi...Rapora göre bu kişiler tam 49 trilyon dolara sahip.

ABD'de ultra zenginlerin nüfusu yüzde 13 arttığı yapılan araştırmada ortaya çıktı ve 147 bin 950 kişiye ulaştı. Bu da küresel nüfusun üçte birinin ABD'de olduğunu gösteriyor.

Rapora göre bu sayının önümüzdeki beş yıl içinde yüzde 38 artarak, 587 bin 650 kişiye ulaşması bekleniyor.

Peki bu ultra dolar milyonerleri dünyanın hangi şehirlerinde yaşıyor. Araştırmada bu soruya da cevap verildi.

Şehir bazında bakıldığında 30 milyon dolar ve üzeri servete sahip insanların en yoğun olduğu nüfusa sahip şehir 16 bin 630 kişiyle New York. İkinci sırada 12 bin 546 kişiyle Hong Kong yer aldı. Üçüncülük koltuğunda ise bin 955 kişi ile Los Angeles takip etti. Dördüncülükte ise Japonya'nın başkenti Tokyo 6 bin 445 kişiyle yer buldu.