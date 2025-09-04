ultrAslan'dan flaş Barış Alper açıklaması: "Kendisini bu yola sürükleyenleri..."

A Milli Takım'ın Gürcistan'ı 3-2 mağlup ettiği maçta ikinci yarıda oyuna girdikten 4 dakika sonra gördüğü kırmızı kartla hayal kırıklığı yaratan Barış Alper Yılmaz ile ilgili ultrAslan'ın lideri Sebahattin Şirin'den açıklama geldi.

"BARIŞ ALPER GALATASARAY İLE BÜTÜNLEŞEREK YÜKSELİŞİNE DEVAM EDECEK"

Sebahattin Şirin sosyal medyadan paylaştığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Değerli Galatasaraylılar;

Bugün oyuncumuz Barış Alper hakkında sosyal medya manipülatörlerinin de etkisiyle bir tepki yönlendirilmesi yapıldığını gözlemliyorum.

Geçtiğimiz hafta Barış Alper Yılmaz kardeşimle ilgili bir açıklama yayınlamıştım.

Galatasaray taraftarı, zor günleri daha da zorlaştıran bir topluluk değildir.

Galatasaray taraftarı sevgisi ve desteğiyle en zor anları bile kolaya çeviren bir topluluktur.

Bu zorlu günlerde Barış Alper de kendisini bu yola sürükleyenleri iyi irdeleyecek ve kendisini bu sevgi ile iyileştirecek ve Galatasaray camiası ile bütünleşerek kariyerinin yükselişine devam edecektir.

Herkesi sükunete ve akl-ı selime davet ediyorum."