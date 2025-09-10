Ulubey İlçe Belediye Başkanı İsa Türkcan: Yeni konutlar 18 ayda tamamlanacak

YENİÇAĞ - Ordu / Ali Yazan

Ordu'nun Ulubey İlçe Belediye Başkanı İsa Türkcan, 2. Etap Konut Projesi kapsamında geçtiğimiz hafta başlayan karkas işlemlerinin ardından, bugün itibarıyla zemin betonlama çalışmalarının da başarıyla tamamlandığını duyurdu.

Başkan Türkcan, projenin planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini ve ilk aşamada 28 konutun 18 ayda tamamlanarak hak sahiplerine anahtarlarının teslim edileceğini müjdeledi.

KONUT PROJESİ HIZLA İLERLİYOR!

Ulubey İlçe Belediyesi, konut projesinin 2. etabında önemli bir adımı daha geride bıraktı. Geçtiğimiz hafta başlayan karkas işlemlerinin ardından, bugün itibarıyla zemin betonlama işlemleri de başarıyla tamamlandı. Başkan Türkcan, “Bu adım, hem sürecin taahhüt edilen zaman diliminde tamamlanmasını sağlamak hem de vatandaşlarımıza güvenli, modern ve konforlu yaşam alanları sunmak için atılan önemli bir adımdır,” dedi.

"ULUBEY’E DEĞER KATACAK BÜYÜK PROJE"

Başkan Türkcan, konut projesinin her aşamasının Ulubey’e değer katacağını belirterek, "Konutlar sadece beton değil, yaşam alanlarıdır. Bu projeyle Ulubey halkına modern, güvenli ve konforlu bir yaşam alanı sunmayı hedefliyoruz," şeklinde konuştu.

“HALKIMIZA EN İYİ HİZMETİ SUNMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Ulubey halkının güvenli ve sağlıklı konutlarda yaşamalarının öncelikleri olduğunu ifade eden Türkcan, "Bu projede emeği geçen tüm ekiplere teşekkür ediyor, hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.

Başkan Türkcan’ın açıklamaları şu şekilde:

"2. Etap Konut Projemizin bir aşamasını daha başarıyla tamamlamış bulunuyoruz. Her adım, taahhüt edilen süre içinde teslimi hedeflemekte ve halkımızın ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak atılmaktadır. Ulubey halkı, bu projeyle birlikte güvenli, modern ve konforlu yaşam alanlarına kavuşacaktır."

“HALKIMIZA SÖZ VERDİĞİMİZ GİBİ”

Başkan Türkcan, konut projesi ile ilgili son olarak, "Ulubey’in her bir köşesine değer katacak bu büyük projemizi hayata geçirirken, halkımıza verdiğimiz sözü yerine getirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz" dedi.