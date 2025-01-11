Uludağ’da izdiham yaşandı!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Uludağ’da izdiham yaşandı!

Bursa Uludağ'da kar kalınlığı 58 santimetreye ulaştı. Hafta sonunu fırsat bilen tatilciler de akın akın koştu. Turistlerin de gelmesiyle tatil merkezinde adım atacak yer kalmadı.

Yeni yılla birlikte beyaz örtüsünü kuşanan Uludağ'da sabah saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı etkisini arttırarak devam ediyor. Sabahki ölçüme göre kar kalınlığının 58 santimetreye ulaştığı pistlerde yoğunluk yaşanırken hafta sonu olması sebebiyle günübirlikçiler, turistler ve hafta sonu turları ile tatile gelen üniversite öğrencileri hep birlikte karın tadını çıkarıyor.

Hafta sonu tatilini fırsat bilen günübirlikçilerin, yoğunluğu daha da artırdığı Oteller Bölgesi, kayak, kızak ve snowboard yapanlarla doldu. Zaman zaman tipi şeklinde yağan kar ve yoğun sise rağmen otellerde konaklayan tatilciler ve günübirlikçiler, teleski ve telesiyejlerde uzun kuyruklar oluşturdu.

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Bursa Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre, hava sıcaklığının en düşük sıfırın alında 4, en yüksek sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü bölgede kar kalınlığı 58 santimetreye ulaştı.

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Günlük kayak ücretlerini karşılayacak gücü olmayanlar poşetle kayarak zirvenin tadını çıkardı. Yeni kayak öğrenenlerin düşme ve ayakta kalabilme mücadeleleri ise kameralara yansıdı.

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Yetkililer, hava sisli olduğu için kayakçıların ya da doğaseverlerin pistlerin ya da güvenli alanların dışına çıkmamaları konusunda da sürekli uyarılarda bulundular.

Uludağ’da izdiham yaşandı!

Uludağ’da izdiham yaşandı!

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