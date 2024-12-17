Uludağ'da kayak ücretleri belli oldu

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ’da 2024-2025 sezonu kar yağışıyla birlikte başladı. Sezon açılışıyla beraber kayak dersi, kayak takımı ve kıyafet kiralama ücretlerinde güncelleme yapıldı. Yeni tarifeye, geçtiğimiz yıla oranla yüzde 50’nin altında bir zam uygulandı.

Uludağ’daki kayak sezonu, 30 santimetreye kadar ulaşan kar yağışıyla başladı. Çoğu otel sezon açılışını yaparken, kar yağışı kayak yapmak isteyen tatilciler için umut verici oldu. Oteller bölgesinde kar kalınlığı yer yer 5 santimetreye ulaştı ve kar yağışının devam etmesiyle pistlerin kayak için uygun hale gelmesi bekleniyor.

KAYAK ÜCRETLERİ GÜNCELLENDİ

Yeni sezonla birlikte kayak kiralama ücretleri de değişti. Güncellenen tarifeye göre, kıyafet ve kayak takımı kiralamak isteyen tatilciler 2 bin 300 TL ödeyecek. 1 saatlik kayak dersi ücreti ise 3 bin TL olarak belirlendi.

HAVA ŞARTLARI SEZONUN GÜZEL GEÇECEĞİNİ GÖSTERİYOR

Kar yağışının erken başlamasıyla umutlu olduklarını belirten Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta, “2024-2025 kış sezonuna başladık. Kar seviyesi düşük ancak yağış devam ediyor. Otellerin çoğu sezon açılışını yaptı ve önümüzdeki hafta tamamı açılacak. Bu sene beklentimiz yüksek; son 5 yılın ardından pandemi, deprem ve geçen yılın kar eksikliği sebebiyle bu yıl çok daha umutluyuz. Hava neredeyse 2 aydır soğuk, son bir aydır ise tamamen kış havası hakim. Uludağ, suni karlandırma olmayan dağlarımızdan biri. En erken kar Uludağ’a ve Kars Sarıkamış’a yağar ve en geç burada kalkar” dedi.

FİYATLAR YÜZDE 50'NİN ALTINDA ARTTI

Kayak kiralama ve ders ücretlerinde yüzde 50’nin altında bir artış olduğunu belirten Usta, “Kayak dersi ücretlerinde ekonomik şartları göz önünde bulundurarak fiyatları yüzde 50'nin altında tuttuk. Bir günlük kayak kiralama ücreti bin 300 TL, geçen yıl bu ücret bin TL’ydi. Kıyafet alt ve üst olarak bin TL, kayak dersleri ise 3 bin TL olarak belirlendi. Ayrıca, skipass ücretlerinde yaklaşık yüzde 60'lık bir artış yapıldığını duyduk. Ancak biz, insanlarımızın kar yağsın ve tatillerini dolu dolu geçirsinler diye ekonomik şartları göz önünde bulundurmak istiyoruz” dedi.

PİSTLERİN IŞIKLANDIRILMASI KÜRESEL KAYAK TURİZMİ İÇİN ÖNEMLİ

Uludağ’daki kış turizminin kalitesinin arttırılabilmesi için pistlere ışıklandırma yapılması gerektiğine dikkat çeken Usta, “Işıklandırma konusunda daha fazla çalışma yapmalıyız. Hiçbir dağ ışıksız olmamalı. Işıklandırma sayesinde kayak yapma süresi uzar ve tatilcilerimiz daha verimli bir gün geçirir. Uludağ, İstanbul, İzmir ve Ankara'ya yakınlığıyla büyük bir avantaj sağlıyor. Tatilcilerimizin buraya geldiklerinde zamanlarını en verimli şekilde geçirmelerini istiyoruz” şeklinde konuştu.