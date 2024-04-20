Uludağ’da kiraz ağaçları çiçek açtı

Kaynak: DHA
Uludağ’da kiraz ağaçları çiçek açtı
Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden Uludağ’da kiraz ağaçları çiçek açtı. Açılan çiçeklerle her yer beyaza büründü.

Türkiye'nin ilk ve en büyük kış ve doğa sporları merkezi olmasının yanı sıra, 33’ü Uludağ endemiği, 138’i Türkiye endemiği olmak üzere toplam 171 endemik bitki türüne ev sahipliği yapan Uludağ, kayak sezonu dışında da güzelliği ile dikkat çekiyor.

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Kış aylarında, kayakseverlerin ‘beyaz cennet’ olarak adlandırdığı Uludağ, ilkbaharda kiraz ağaçlarının çiçek açması ile tekrar beyaza büründü. Çiçek açan kiraz ağalarını görenler, “Beyaz Cennet bu kez, çiçeklerden oluşan beyaz gelinliğini giydi" dedi.

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'BURADA 4 MEVSİM FARKLI RENKLER OLUŞUYOR"

Kırsal Bağlı Mahallesi'nde çiftçilik yapan Süleyman Güngör (41), Uludağ'da doğanın, 4 mevsim farklı renkler sergilediğini belirterek, “Kışın, karla kaplanması nedeniyle beyaza bürünen harika bir Uludağ gördük. İlkbahar aylarında ise kiraz bahçelerin çiçek açmasıyla zirve yine beyaza büründü. Biz de bu manzaranın tadını çıkartıyoruz. Yaklaşık 2 hafta sonra bu beyaz cennet örtüsünü değiştirecek ve temmuz ayında burası olgunlaşan kirazlarımızla kırmızıya bürünecek. Sadece bu güzelliği izlemek için özel olarak gelenler oluyor" dedi.

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