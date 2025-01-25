Uludağ’da yoğun tipi: Zincirsiz araç girişi yasaklandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Uludağ’da yoğun tipi: Zincirsiz araç girişi yasaklandı

Kış turizminin incisi Uludağ'da tipi şeklinde kar yağışı etkili oldu. Yoğun sis ve kar yağışı vatandaşları oldukça zor durumda bıraktı. Uludağ'a girişlerde zincirsiz araç girişi yasaklandı.

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da kar yağışı etkisini gösterdi. Tipi şeklinde yağan yağış nedeniyle sürücüler zorluk yaşadı. Uludağ Milli Parklar'dan itibaren sürücülerin zincirsiz girişine izin verilmedi.

Uludağ'a hazırlıksız çıkan sürücüler yol kenarlarında duran seyyar zincir satıcılarından zincir tedarik etti. 500 ila 600 lira arasında satılan zincirler seyyar satıcılarda bin 500 liradan satışa sunuldu.

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Yağış sebebiyle kar kalınlığı Kirazlıyayla'da 45 santimetreye ulaşırken hava sıcaklığı ise -8 olarak ölçüldü.

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Diğer yandan karayolları ekipleri ise kar küreme araçlarıyla yol temizleme çalışmalarına devam ediyor.

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"ULUDAĞ'A ZİNCİRSİZ GİRİŞ YASAK"

Seyyar zincir satıcısı Muharrem Demirci, "Uludağ'a zincirsiz giriş yasak. Bazı tatilciler hazırlıksız yakalandılar. Biz de burada kendilerine geri dönmemeleri için hizmet sunuyoruz.

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Zincir fiyatlarımız bin 500 liradan başlıyor. Boyuna göre 2 bin 500 liraya kadar çıkıyor. Zincir takma ve sökme işlemini biz yapıyoruz. Maksadımız buraya hazırlıksız gelen tatilcinin eli boş dönmemesi" şeklinde konuştu.

Uludağ’da yoğun tipi: Zincirsiz araç girişi yasaklandı

Uludağ’da yoğun tipi: Zincirsiz araç girişi yasaklandı

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