Ulular köprü olsa basıp geçme atasözünün anlamı nedir?

Ulular köprü olsa basıp geçme atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Başkaları ne kadar aşağılayıcı ve incitici davranırsa davransın, onların izinden gitmek yerine, büyüklerimize olan saygımızı korumalıyız.

Büyüklerimize karşı her zaman ve her koşulda saygılı olmalıyız. Onlar, toplumda yüksek bir mevkiye gelmemiş olsalar bile, hatta bazen hor görüldüklerinde veya dışlandıklarında bile, onlara gösterdiğimiz saygıyı azaltmamalıyız.

Bilgi, deneyim ve yaşam tecrübesi bakımından üstün olanlar, hak ettikleri itibarı toplumda kazanırlar. Bir toplumda değerlerine sahip çıkılmadığında, bilge kişilerin bastırıldığını görmek mümkündür. Dolayısıyla, büyüklerimize, bilge kişilere, ne durumda olurlarsa olsunlar, her zaman saygı göstermeliyiz.

ULULAR KÖPRÜ OLSA BASIP GEÇME ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Anneannenler geldiğinde ellerini öp ve sakın saygıda kusur etme, ulular köprü olsa basıp geçme."