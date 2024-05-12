Ulusal Gelişim Projesi Ligi müsabakaları Erzincan'da başladı

Kaynak: İHA
Ulusal Gelişim Projesi Ligi müsabakaları Erzincan'da başladı
Yüzme Federasyonu’nca düzenlenen 11-12 yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi grup müsabakaları Erzincan'da start verildi.

Erzincan önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Yüzme Federasyonu’nun düzenlediği 11-12 yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi grup müsabakaları Erzincan'da başladı.

Olimpik Yüzme Havuzunda düzenlenen müsabakalara 10 ilden 36 kulüp ve 233 sporcu katılım sağlıyor.

Yoğun ilgi gören yarışların açılış müsabakalarına Gençlik Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, şube müdürleri ve aileler yer aldı.
İlk günkü yarışlarda derece yapan sporculara madalyaları teslim edildi.

Grup müsabakalarında dereceye giren sporcular Türkiye Şampiyonasına katılacak.

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