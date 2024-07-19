Uluslararası Adalet Divanı'ndan İsrail kararı: Filistin'de işgalci güç

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları dünya kamuoyunun da gündeminde yer alıyor.

İsrail'in insanlık dışı uygulamalarına yönelik Uluslararası Adalet Divanı İsrail'in Filistin'i işgaline ilişkin danışma görüşünü açıkladı.

Divanın görüş kararında İsrail'in işgalci güç olduğuna vurgu yapıldı.

"İSRAİL İŞGALCİ GÜÇTÜR"

Uluslararası Adalet Divanı'dan yapılan açıklamada, "İsrail'in politika uygulamaları, alt yapı ve doğal kaynakların kullanımı, Kudüs'ün yeniden İsrail'in başkenti olarak ilan edilmesi, İsrail'in yasalarını bu bölgelerde uygulaması işgali güçlendirmiştir. Bu politikaların niyeti sınırsız, süresiz bu bölgelerde kalmaktır. Bu politikalar işgal altındaki toprakların büyük bir bölümünde ilhaka neden olmuştur." ifadelerine yer verildi.