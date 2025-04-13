Uluslararası et krizi: 10 işletmeye ithalat sınırlaması

Arjantin’in 10 et işleme tesisi, Meksika’nın gıda güvenliği birimi Senasica tarafından yapılan denetimler sonucunda ihracat listesinden çıkarıldı. Kararın arkasında, 8 ile 22 Mart 2025 tarihleri arasında yapılan kapsamlı bir denetim bulunuyor. Denetimlerde özellikle pH ölçümlerindeki eksiklikler öne çıktı.

Meksika, 27 Arjantin tesisini denetledi ve bu tesislerden 13’ünün, özellikle sığır kesimi yapılan 23 işletmeden 13’ünün, etin pH değerlerini sistematik olarak ölçmediğini tespit etti. Meksika yönetmeliklerine göre, ithal edilen etin pH değeri 6.0'ın altında olmalı. Bu kural, ülkeye şap hastalığı taşıyan hayvan ürünlerinin girişini engellemek için kritik öneme sahip.

İHRACATI ASKIYA ALINAN ŞİRKETLER AÇIKLANDI

İhracat yetkisi askıya alınan tesisler arasında öne çıkan bazı firmalar şunlar: Azul Natural Beef, Frigorífico Rioplatense, Arrebeef SA, Santa Giulia SA, Compañía Bernal, Frigorífico Alberdi, Carnes Pampeanas, Runfo SA ve Importadora y Exportadora de la Patagonia.

Bu şirketlerin birçoğu aktif olarak Meksika’ya kemiksiz ve dinlendirilmiş sığır eti ihraç ediyordu. Şu anda bu firmalar, Meksika'nın SICPA sisteminde devre dışı bırakıldı. Bu tesislerin ihracata devam edebilmesi için, Arjantin’in gıda güvenliği kurumu Senasa’nın detaylı bir eylem planı sunması ve uygulanabilirliğini belgeleyerek bu tesislerin yeniden onaylanmasını sağlaması gerekiyor.

DENETİMLERİN SERTLİĞİ SEKTÖRDE TEPKİ YARATTI

Sektör kaynakları, denetimlerin alışılmışın dışında sert geçtiğini belirtti. Görgü tanıkları, denetçilerin sabah 8’den akşam 8’e kadar üretim alanlarında bulunduğunu, ellerinde fenerlerle en küçük detayları incelediklerini aktardı. Birçok sanayiciye göre bu denetimler “bir şey bulma niyetiyle” gerçekleştirilmişti.

Yine de sektör temsilcileri durumun abartılmaması gerektiğini düşünüyor. Denetim raporlarının geçmişe dönük bir yaptırım içermediği, sadece belirli tesislerin ihracatının geçici olarak durdurulduğu ifade ediliyor. Bu nedenle, denetim sürecinin kısa sürede atlatılması ve gerekli düzeltmelerle birlikte yeniden ihracatın başlaması bekleniyor.

SENASA: “BU BİR YAPTIRIM DEĞİL”

Arjantinli yetkililer, bu durumun bir cezalandırma değil, eksiklerin belirlenerek yeniden düzenlenmesi gereken bir süreç olduğunu savunuyor. Senasa tarafından yapılan açıklamada, “Bu bir askıya alma değil, şartların tekrar gözden geçirilmesi ve düzeltici önlemlerle sürecin devamı için yapılan teknik bir tespittir” denildi.

Senasa’nın hazırlayacağı eylem planı, Meksika yetkililerine iletildikten sonra sürecin normale dönmesi bekleniyor. Öte yandan, şu an Meksika’ya doğru yolda olan konteynerler için herhangi bir yasaklama uygulanmadı. Raporda açıkça, “halihazırda deniz yolunda olan ürünlerin ithalatı engellenmeyecek” ifadesine yer verildi.

ETKİSİ SADECE MEKSİKA İLE SINIRLI KALMAYABİLİR

Uzmanlar, Meksika’nın bu denetim sonuçlarının diğer ülkelere de örnek teşkil edebileceğine dikkat çekiyor. Her ne kadar bu denetim Amerika Birleşik Devletleri, Kanada veya Çin gibi ülkelerin de zaman zaman yaptığı rutin uygulamalar arasında yer alsa da, sonuçların başka ülkelerle olan et ihracatı ilişkilerini de etkileyebileceği öngörülüyor.

Sektör temsilcileri, “Tesislerimiz genel anlamda iyi durumda. Bu tür denetimler her zaman yapılır, önemli olan hızlı aksiyon alıp güveni yeniden tesis etmek” görüşünde birleşiyor.

İHRACATIN EKONOMİK BOYUTU

Arjantin, 2024 yılında Meksika’ya 9500 ton sığır eti ihraç etti. Bu ihracatın ülke ekonomisine katkısı yaklaşık 48 milyon dolar olarak hesaplandı. İhracatın durması, sadece şirketler değil, ülke ekonomisi için de önemli bir kayıp anlamına geliyor. Bu nedenle Arjantinli yetkililer, süreci hızla çözmek için diplomatik ve teknik temaslarını yoğunlaştırmış durumda.

Sonuç olarak, Arjantin ile Meksika arasında yaşanan bu ihracat krizi geçici gibi görünse de, et ve tarım sektöründe hijyen kurallarının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Tesislerin eksikleri hızla giderilmezse, benzer uygulamaların başka ülkelerden de gelmesi ihtimali dışlanmıyor.