Uluslararası Gül Festivali'nde unutulmaz konser

Kaynak: İHA
Uluslararası Gül Festivali'nde unutulmaz konser

Isparta'nın göz alıcı gül bahçeleri arasında düzenlenen Uluslararası Gül Festivali'nin ikinci akşamı, Başkal ve İkilem'in muazzam konserleriyle renklendi.

Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği bu özel gecede, Isparta Meydan AVM'de düzenlenen konser, binlerce kişiyi bir araya getirdi. Başkal, sahne alarak enerjik performansıyla geceye damgasını vururken, İkilem grubu da dinamik şovlarıyla meydanı coşturdu.

Her iki sanatçının da performansları, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Konser sırasında, Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Büyükçulcu, sanatçılara gül temalı hediyeler sunarak teşekkürlerini iletti. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen adına kalabalığa selamlarını ileten Büyükçulcu, festivalin heyecan verici etkinliklerle devam edeceğini duyurdu ve pazar günü gerçekleşecek Altay konserine davet etti. Sahne performanslarıyla büyüleyen Başkal ve İkilem ise, Isparta'da olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Başdeğirmen ve Ispartalılara minnettarlıklarını ifade ettiler.

İlgili Haberler
Kenevir eken kişinin kimliği gizli kamera ile belirlendi
Kenevir eken kişinin kimliği gizli kamera ile belirlendi
Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu. Ekiplerin tedavisini reddetti
Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu. Ekiplerin tedavisini reddetti
Nijerya'da işçi sendikaları ülke genelinde süresiz grev ilan etti
Nijerya'da işçi sendikaları ülke genelinde süresiz grev ilan etti
Tartışmada kan aktı. Annesini ve ağabeyini bıçakladı
Tartışmada kan aktı. Annesini ve ağabeyini bıçakladı
Ankara’da otomobil sokak düğününe daldı
Ankara’da otomobil sokak düğününe daldı
LGS'de 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? Net ve puan hesaplama nasıl yapılır?
LGS'de 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? Net ve puan hesaplama nasıl yapılır?
2 Haziran Pazar günü toplu taşıma ücretsiz mi? İETT ücretsiz olacak mı?
2 Haziran Pazar günü toplu taşıma ücretsiz mi? İETT ücretsiz olacak mı?
Yaprak sarmasının kalem gibi olmasını sağlayan ipucu. Asla dağılma oluşmuyor
Yaprak sarmasının kalem gibi olmasını sağlayan ipucu. Asla dağılma oluşmuyor
Son Haberler
Kenevir eken kişinin kimliği gizli kamera ile belirlendi Yerel Haberler
Kenevir eken kişinin kimliği gizli kamera ile belirlendi
Yabancılar o ilimize göz dikti. Kapış kapış satın alıyor Ekonomi
Yabancılar o ilimize göz dikti. Kapış kapış satın alıyor
Ekransız laptop çıktı. Baktığınız her yer ekran oluyor Teknoloji
Ekransız laptop çıktı. Baktığınız her yer ekran oluyor
MEB'den öğrencilere yasak! 81 İlde geçerli olacak Gündem
MEB'den öğrencilere yasak! 81 İlde geçerli olacak
Adım başı bulunan bir marketten aldı. Tam yutacakken fark etti Ekonomi
Adım başı bulunan bir marketten aldı. Tam yutacakken fark etti
Otobüsle seyahat edecekler dikkat! Biletlere 4 ay sınırı geliyor Gündem
Otobüsle seyahat edecekler dikkat! Biletlere 4 ay sınırı geliyor