Uluslararası Gül Festivali'nde unutulmaz konser

Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği bu özel gecede, Isparta Meydan AVM'de düzenlenen konser, binlerce kişiyi bir araya getirdi. Başkal, sahne alarak enerjik performansıyla geceye damgasını vururken, İkilem grubu da dinamik şovlarıyla meydanı coşturdu.

Her iki sanatçının da performansları, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Konser sırasında, Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Büyükçulcu, sanatçılara gül temalı hediyeler sunarak teşekkürlerini iletti. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen adına kalabalığa selamlarını ileten Büyükçulcu, festivalin heyecan verici etkinliklerle devam edeceğini duyurdu ve pazar günü gerçekleşecek Altay konserine davet etti. Sahne performanslarıyla büyüleyen Başkal ve İkilem ise, Isparta'da olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Başdeğirmen ve Ispartalılara minnettarlıklarını ifade ettiler.