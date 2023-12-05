Ümit Dikbayır İYİ Parti'den ihraç edildi

İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır hakkındaki iddiaları inceleyen İYİ Parti Disiplin Kurulu, Dikbayır’ın İYİ Parti'den ihraç edilmesine karar verdi.

22 Kasım'da İYİ Parti, Disiplin Kurulu’na sevki gerçekleştirilen Ümit Dikbayır hakkında, soruşturma başlatılmasına, savunmasının istenmesine ve tedbir talebinin kabulüne oy birliğiyle karar verildiği duyurulmuştu.

GEREKÇE PARTİYİ MEDYA ÖNÜNDE YIPRATMAK

İYİ Parti Müşterek Disiplin Kurulu'nun Dikbayır ile ilgili bugün ihraç kararı verdiği öğrenildi. İhraç gerekçesinin medya aracılığıyla partiyi yıpratmak olduğu belirtildi.

YARIN AÇIKLAMA YAPILACAK

T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre, ihraç kararı ile ilgili yarın İYİ Parti’den açıklama yapılması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti Sözcüsü Prof. Dr. Kürşad Zorlu, Dikbayır’ın tedbirli ve kesin ihraç talebi ile disipline sevk edildiğini belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

“İstifalar nedeniyle İYİ Parti’ye haksızca bir yön çizilmeye çalışıldığını görüyoruz. Eleştirilere açığız ancak iş, gerçek dışı beyan ve iftiralar olursa bu başka bir şey. Partiden istifa ediyorsanız, vekillikten de istifa edin. Ümit Dikbayır bugün tedbirli ve kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmiştir”