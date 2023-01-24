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Ümit Erdim'den adadan döndükten sonraki ilk paylaşım

Survivor 2023 kadrosuna girdiğinde takipçileri ve sevenleri Ümit Erdim için mutlu olmuş ve onun başarılarını izlemek için ekran karşısına geçmişti. Ancak Erdim'in ada macerası kısa sürdü.

Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı - 22:45
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Ümit Erdimden Survivor sonrası ilk paylaşım

Ümit Erdim'den adadan döndükten sonraki ilk paylaşım
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İki çocuk babası oyuncu Ümit Erdim, yarışmanın ilk haftasında eleme potasına düştü ve telefon mesajlarından yeterli desteği alamayınca da adadan yarışmanın ilk haftasında elenmiş oldu.

Youtube üzerinden de yayınlan yapan Erdim'in takipçileri onun bu erken vedası üzerinden çok sayıda esprili yorumda bulundu.

Yapılan çok sayıda yoruma kayıtsız kalan Ümit Erdim'in hakkındaki esprilere dair ne gibi bir yorumda bulunacağı merak edilirken Instagram hesabından bir paylaşım geldi.

Eşi Seda Erdim'le olan evliliğinden iki çocuk sahibi olan Ümit Erdim, kızlarıyla çekilmiş bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı ve Survivor Adası'ndan döndüğünden bu yana ilk paylaşımını da yapmış oldu.

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