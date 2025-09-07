Ümit Milli Takım'da 2 oyuncu kadrodan çıkarıldı

Kaynak: AA
Hırvatistan maçı öncesinde sakatlıkları bulunan 2 oyuncu Ümit Milli Takım kadrosundan çıkarıldı.

2027 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Eleme Grubu ilk maçında Hırvatistan ile karşılaşacak Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı'nın kadrosunda zorunlu değişikliğe gidildi.

Emirhan Demircan ve Yiğit Efe Demir, sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Teknik direktörlüğünü Egemen Korkmaz'ın yaptığı ay-yıldızlıların kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Mehmet Erdoğan (Ankara Keçiörengücü), Deniz Ertaş (Konyaspor), Jankat Yılmaz, Eyüp Aydın (Galatasaray), Furkan Demir (Rapid Wien), Ayberk Karapo, Ada İbik (Manisa FK), Yasin Özcan (Anderlecht), Berkay Yılmaz (1.FC Nürnberg), Hamza Güreler (Başakşehir FK), Emirhan Başyiğit (Sivasspor), Barış Kalaycı (Fatih Karagümrük), Yunus Emre Konak (Brentford FC), Baran Ali Gezek (Kayserispor), Emirhan İlkhan (Torino FC), İzzet Çelik (Alanyaspor), Cihan Çanak (Trabzonspor), Emre Demir (Sakaryaspor), Semih Kılıçsoy (Cagliari Calcio), Engin Poyraz Efe Yıldırım (Antalyaspor), Ali Habeşoğlu (Bodrum FK)

