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Milliler İsviçre'de kürsüye çıktı: Avrupa üçüncüsü olduk

Ay Yıldızlılardan büyük başarı. Salon Hokey Avrupa Gençler Şampiyonası'nda Ümit Milli Kadın Takımımız kürsüye çıktı.

Haber Giriş: 15 Ocak 2023 Pazar - 20:48
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Ümit Milliler, Avrupa üçüncüsü

Milliler İsviçre'de kürsüye çıktı: Avrupa üçüncüsü olduk
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İsviçre'de düzenlenen Salon Hokey Avrupa Gençler Şampiyonası'nda mücadele eden Ümit Milli Kadın Takımı, üçüncü oldu.

Luzern kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye, üçüncülük maçında Ukrayna ile karşılaştı.

Rakibini 2-1 yenen miller, Avrupa üçüncülüğünü elde etti.

Yarı finalde Türkiye'yi yenen Avusturya ise finalde Çekya'yı 2-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.


 


 

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