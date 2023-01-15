Milliler İsviçre'de kürsüye çıktı: Avrupa üçüncüsü olduk

İsviçre'de düzenlenen Salon Hokey Avrupa Gençler Şampiyonası'nda mücadele eden Ümit Milli Kadın Takımı, üçüncü oldu.
Luzern kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye, üçüncülük maçında Ukrayna ile karşılaştı.
Rakibini 2-1 yenen miller, Avrupa üçüncülüğünü elde etti.
Yarı finalde Türkiye'yi yenen Avusturya ise finalde Çekya'yı 2-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.
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