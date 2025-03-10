Ümit Özat ile Yüksel Yıldırım birbirine girdi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Kulüpler Birliği Vakfı’nın WhatsApp grubunda, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile ilgili bir video paylaştı.

Bu paylaşımdan haberi olan Fenerbahçeli eski futbolcu ve yorumcu Ümit Özat sosyal medya üzerinden duyurdu. Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım ise Ümit Özat’ın açıklamalarına cevap verdi.

YILDIRIM'DAN ÖZAT'A CEVAP

Yüksel Yıldırım "Ümit Efendi, mesajın net alınmıştır. Süper Lig Kulüpler Birliği grubunda paylaştığım mesajı sana servis eden kişinin de adını net söyleyeceksin. Tüm Türkiye neymiş görsün o videoyu. Chelsea takımının oyuncusu John Terry anlatıyor hoca Jose Mourinho’nun oyuncuları nasıl kendilerini yere atmayı. Fenerbahçe bunu Alanyaspor maçında denedi. Ben de bunun tüm kulüpler tarafından bilinmesini istedim. Akıllı spor yapımcıları bu videoyu bulup kendi yayınlarında paylaşırlar ve tüm Türkiye’de sayende görmüş olur." ifadelerini kullandı.

VİDEODA TERRY MOURINHO'NUN TAKTİKLERİNİ ANLATTI

Yüksel Yıldırım'ın paylaştığı videoda Chelsea kaptanı John Terry, Mourinho’nun taktiklerinden birini anlatıyor.

"Eğer iki defans oyuncusu birlikte topa yükselir ve ikisi de yere düşerse, oyun alanını terk etmek zorunda kalmazdınız. Son 15 dakika Gary Cahill ve bana uyarı yapmıştı; ‘Son 10 veya 15 dakikada top ceza sahasına girdiğinde, ikiniz de birbirinizin yere düştüğünden emin olun. Böylece oyundan çıkmak zorunda kalmazsınız.’ Bu kuralı hiç duymamıştık. Bir kere topu kafayla karşıladım. Gary kendini yere bırakırsa, ben de bırakırdım. Bir kere hakem ikimizin dışarı çıkmasını istedi. Ben de ‘Hayır, bu kural değil, yan hakeme sorun’ dedim. O da ‘Evet haklısınız, ikiniz de sahada kalacaksınız’ dedi. Mourinho detaylarda diğer teknik direktörlerin çok önünde olurdu. En iyi teknik direktörleri bu küçük ayrıntılar belirliyor."