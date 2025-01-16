Ümit Özdağ açılım tiyatrosundaki esas oğlanı açıkladı! Senaryosunu Bahçeli'nin yazdığı...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘Öcalan gelsin, mecliste terörü lağvettiğini açıklasın’ çağrısı ile başlayan sürece ilişkin, AK Parti kurucularından Mehmet İhsan Arslan, "Şubat ayı içinde ciddi bir mesafe alınacak" ifadelerini kullanmıştı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Arslan’ın ifadelerini alıntılayarak, İmralı sürecindeki en önemli mimarlarından birinin Mücahit Arslan’ın olduğunu söyledi.

ÖZDAĞ, İMRALI’DAKİ SÜREÇTE YER ALAN BİR NUMARALI İSMİ AÇIKLADI

AKP eski milletvekili Mehmet İhsan Aslan Kuzey Irak’ta yayınlanan Rudaw'a verdiği röportajı paylaşan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, çarpıcı değerlendirmede bulundu. Özdağ, X hesabındaki gönderide “AKP eski milletvekili deyip geçmeyin. İhsan Aslan son 22 senede Türkiye’deki en güçlü ilk 5 siyasetçiden birisidir. O kadar güçlüdür ki Erdoğan İhsan Aslan AKP’den ihraç edememiştir. İhsan Aslan düşük profil-derin etkinin en iyi örneklerinden birisidir” derken, İhsan Aslan’ın süreçteki en önemli mimarlardan biri olduğunun altını çizdi. Özdağ, son olarak şunları söyledi;

“Evet, eğer böyle bir süreç varsa İhsan Aslan bu sürecin en önemli mimarlarındandır. Ve böyle bir süreç var. İhsan Aslan her şeyi düşündüklerini yazmış. Ilmek ilmek örmüşler. ANCAK üzerinde yeterince düşünmedikleri iki husus var. Birincisi aç kalsa bile “ Allah devlete millete zeval vermesin diyen Türk Milleti ve ikincisi Türk Milleti’nin milli direncini temsil eden Zafer Partisi. İhsan Aslan, Türk devleti yenilmeyecek, diz çökmeyecek. Türk Milleti’nin yüzü kızarmayacak. Yüzümüz en son Balkan Harbi’nde kızarmıştı. Bir daha olmayacak. Şehitlerimizin nöbetini onur ile tutmaya devam edeceğiz. PKK’nın Zafer çığlıkları atmasına izin vermeyeceğiz. PKK Türk devletine ancak kayıtsız şartsız teslim olabilir.”

2 gündür Erdoğan ve Bahçeli İmralı Müzakerelerine Türk halkından yükselen tepkiler üzerine ÖCALAN’aAF YOK demeye başladılar. Oysa UMUT HAKKI ile Öcalan’ın İmralı’dan çıkmasını gündeme Bahçeli getirdi. Bir yandan AF yok diyorlar ama ekliyorlar. “Süreç yürüyor, PKK silah bırakacak”… pic.twitter.com/y2gpBNxQwa — Ümit Özdağ (@umitozdag) January 16, 2025

MEHMET İHSAN ASLAN NE DEMİŞTİ?

Ümit Özdağ’ın Mehmet İhsan Aslan’ı eleştirdiği röportajda alıntıladığı cümleler şu şekilde;

"Ben Türkiye'nin Türkiye'de yaşayan tüm vatandaşlarına kucak açtığı gibi, Kürtlerin yurt dışında yaşayan akrabalarına da kucak açması gerektiği kanaatindeyim. Yani Suriye'deki Kürt varlığının da Türkiye'nin himayesinde olması, Türkiye ile ilişki içinde olması temennisindeyim. Ve böyle de tahmin yapıyorum. Şimdi Kürt meselesi sadece Türkiye'de çözülmekle de kalmıyor. Suriye'deki gelişmeler içerideki sorunu çözme çabalarımızı olumlu veya olumsuz etkileyecektir.

İşte o noktada Amerika devreye giriyor. Örgütlerin içinde başka ülkelerin istihbarat unsurları söz konusudur. Bu da doğaldır. Bunların da etkisi olabiliyor. Yani bu Orta Doğu üzerinde hesabı olan güçlerin bu gidişatı ve onu etkileme niyet ve çabaları olacaktır. Bence hükümet son noktada ciddi, cesur ve radikal bir karar aldı. Biz bu sorunu çözmeliyiz. Kendi iç istikrarımız için. Kendi geleceğimiz için ve bölge siyasetimizde daha rahat olabilmemiz için bu kararı aldılar ve uygulamaya koyuyorlar. Ben kısa zamanda her şey çok iyi olacak demek istemiyorum tabii.

Her borcun tahsiline kalkışırsak hiçbir zaman ödenemeyecek borçlar vardır. Bazı manevi şeylerin de karşılığı hep maddi değildir. Ama karşılıklı affedici olmak, bağışlayıcı olmak ve uzlaşmak için bilinçli bazı tavizler vermek gerekiyor. İki tarafın da barış, uzlaşma ve anlaşma amacına uygun davranmaları gerekir Bence ne yapılacağı biliniyor. Verilen bir karar var ve bu ilmek ilmek örülüyor. Konuşulmamış, düşünülmemiş bir şey yok. Bu süreçte çok kısa bir sürede, yani ben şubat ayı içinde ciddi bir mesafe alınacağını ve somut adımlar atılacağını düşünüyorum.”

OĞLU ERDOĞAN’IN KAPALI KUTUSU, DAMADI İSE FETÖ’YE SPONSOR OLMUŞTU

AK Parti’nin kurucuları arasında yer alan eski Diyarbakır Milletvekili Mehmet İhsan Arslan, 2020 yılında disipline sevk edilmişti. Mehmet İhsan Arslan, 17 Kasım'da BBC Türkçe'de yayınlanan söyleşisinde, çözüm sürecinden “devletin bekası, vatanın bütünlüğü adına” vazgeçildiğini belirtmişti. Arslan, “Parlamenter sisteme geçişin çok uzak olmadığını düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Parti kaynaklarından alınan bilgide, Erdoğan ihraç sebebini 4 başlıkta anlatmıştı. Bunların Arslan’ın röportajındaki, “özerklik”, “federasyon”, “tek adam” ve “eli kanlı” ifadeleri olduğu belirtilmişti.

Mehmet İhsan Arslan’ın oğlu AKP eski milletvekili Ali İhsan Arslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “gölge adamı” olarak tanınıyordu.

FETÖ’nün Türkçe Olimpiyatları’nın yasaklanmasının ardından ABD’de düzenlediği "Uluslararası Dil ve Kültür Festivali’ne” AKP’li eski vekil Mehmet İhsan Arslan’ın damadı Mevlüt Hilmi Çınar ana sponsor olduğu ortaya çıkmıştı.