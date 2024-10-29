Ümit Özdağ canlı yayında gelen bebek ölümlerine ilişkin mesajı okudu

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, canlı yayın sırasında bebek ölümleri ile ilgili kendisine gelen bir mesajı paylaştı.

CANLI YAYINDA BEBEK ÖLEMLERİ İLE İLGİLİ KAN DONDURAN MESAJI OKUDU

Bu mesajı kendisine gönderen kişinin türbanlı bir doktor olduğuna dikkat çeken Ümit Özdağ, "Bebek ölümleri ile ilgili çocuk hekimleri arkadaşlarımla konuştuğumda öğrendim. Devlet hastanelerinde Suriyeli bebeklerin önceliği olduğu için bizim bebekler genellikle özele sevk ediliyormuş" diye yazılan mesajı okudu.

Mesajı dinleyen Cemal Enginyurt da yenidoğan çetesinin konuşmalarında geçen "Suriyeli değildir inşallah ölen Türk'tür" cümlesini hatırlatarak "Bunlar Türk'e düşman hocam, Suriyelilere düşman değil." diye konuştu.

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Bahçeli'nin Öcalan çağırı hakkında, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hakkında ve CHP lideri Özgür Özel hakkında sert ifadeler kullandı.

"MUSTAFE KEMAL ATATÜRK'ÜN VERMEDİĞİNİ ÖZGÜR ÖZEL VEREMEZ"

Ümit Özdağ, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ‘Kürtlere devlet teklif ediyorum’ dediğini belirterek “Mustafa Kemal Atatürk’ün vermediği devleti, Özgür Özel kimseye veremez." diye konuşmuştu. Özdağ açıklamasının devamında "Haddi de değil, yetkisi de değil, işi de değil... Öyle yanlış kavramlarla konuşuyorlar ki izliyorum ve dehşete düşüyorum. Çatışmazlık sürece diyorlar... Bunu birkaç keredir kullanıyorlar. Çatışmasızlık sürece ne demek biliyor musunuz? Bu bir PKK kavramı. Terör ve terörle mücadele... Savaşlar kavramlarla olur. Görüyoruz ki PKK'nın teröristlere ürettiği kavramlar Özel'in dilinde, CHP'nin dilinde. Bunları söylediğiniz zaman CHP'den şu eleştiriyi alıyorsunuz... Siz siyası yan kesici misiniz? Çok siyasi nezaket dışı bir ifade." diye konuştu.

ÜMİT ÖZDAĞ YAYINI TERK ETTİ

Ümit Özdağ, Özgür Özel ile ilgili açıklamaları sonrası moderatör Aslı Kurtuluş Mutlu'nun CHP'ye yanıt hakkı doğduğunu söyleyerek yayına Ankara Milletvekili Umut Akdoğan’ın bağlanacağını söylemesi üzerine kendisinin CHP'den tek muhatabının Özgür Özel olabileceğini söyleyerek yayını terk etti.



"İLK İŞİMİZ ALİ ERBAŞ'A FETÖ SORUŞTURMASI AÇMAK OLUR"

Diyanet İşleri Başkanı'nın bir Atatürk düşmanı olduğunu söyleyen Ümit Özdağ, "Zafer Partisi iktidarının yapacağı ilk işlerden birisi Ali Erbaş hakkında FETÖ soruşturması başlatmak olacaktır."

Yargıçlar savcılar bu beyin bu zatın bağlantılarını incelemelidirler. Gerçekten FETÖ ile bir bağlantısı var mı yok mu? " diye konuştu.