Ümit Özdağ cezaevinden gençlere ‘tahrik’ uyarısı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, gençlere itidal çağrısında bulundu. PKK terör örgütü yandaşlarının kamu düzenini bozmak amacıyla harekete geçebileceğini belirten Özdağ, provokasyonlara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Silivri’de bulunan Marmara Kapalı Cezaevi’nde tutuklu olan Özdağ’ın, avukatları aracılığıyla sosyal medya hesabından yayımladığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Sevgili Türk gençleri, PKK terör örgütü yandaşı üniversite öğrencilerinin veya öğrenci gibi görünen militanların, kamu düzenini bozmak, üniversitelerde psikolojik terör estirerek hakimiyet kurmak için hareketleneceği anlaşılıyor. Terör örgütü yandaşları ne kadar tahrik ederlerse etsinler, bu tahrikleri görmezden gelin. Polisin, jandarmanın ve özel güvenliğin yapması gerekeni, sakın siz yapmayın. Üniversitede olma nedeniniz başarılı bir eğitim almak. Bu hedefe odaklanın. Yaşananlara tepkinizi seçim sandığında ortaya koyun.”