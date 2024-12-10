Ümit Özdağ, derin kulak Abdulkadir Selvi'ye sert ayar verdi

Ahmet Hakan’ın sunuculuğunu yaptığı CNN Türk’teki bir programda muhabirin Suriyeliler tarafından ısmarlanan yemekten bahsetmesi sonrasında Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, “Ümit Özdağ bunu duysa siyaseti bırakır” söyleminde bulunması sosyal medyadan büyük tepki çekerken, olayda adı geçen Özdağ ise X hesabından sert tepki göstererek, “Abdülkadir Selvi Allah bana da sana verdiği zekayı verseydi ben de senin gibi gevrek gevrek gülerdim. Ben de bir muhabire ısmarlanan yemek üzerinden ülke analizi yapıyorsun. Dedim ya, Allah senin zekanı bana verseydi ben de rahat ederdim.” dedi.

SELVİ: ÜMİT ÖZDAĞ BUNU DUYSA SİYASETİ BIRAKIR

Suriye’de Esad döneminin bitmesi sonrası, CNN Türk Muhabiri Şam’dan son bilgileri paylaşıyordu. O sırada Milliyet yazarı Zafer Şahin, muhabire ‘Türk olduğunuz için yemek ısmarlayan oldu mu?’ sorusunu iletti. Muhabir ise “Geldiğimiz ilk akşam, bir mekanda hesabın ödendiğini öğrendik. Orada muhalif bir grup yan tarafımızda oturuyordu. Misafir olduğumuzun şerefine hesabı ödediler.” dedi.

O sırada Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, “Ümit Özdağ bunu duysa siyaseti bırakır” ifadesini kullandı. Konuklar bu duruma gülerken Ahmet Hakan, ‘İç siyasetten bir türlü kopamıyorsun’ dedi. Selvi’nin bu sözü sosyal medyada büyük tepki çekerken, “Hem düşkün hem de pişkin” yorumları yapıldı.

ÖZDAĞ’DAN SELVİ’YE SERT CEVAP

Olayın içinde olan Ümit Özdağ ise X hesabı üzerinden videoyu paylaşarak sert tepki gösterdi. Özdağ, “Abdülkadir Selvi Allah bana da sana verdiği zekayı verseydi ben de senin gibi gevrek gevrek gülerdim, cahil cahil konuşurdum. Irak parçalandı, Libya, parçalandı, Suriye parçalandı ve şimdi İsrail işgal ve stratejik birikimini yok ediyor. PKK/YPG devletleşiyor. Sen de bir muhabire ısmarlanan yemek üzerinden ülke analizi yapıyorsun. Dedim ya, Allah senin zekanı bana verseydi ben de rahat ederdim” ifadelerini kullandı.