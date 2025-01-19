Ümit Özdağ eski husumetlisine acımadı! Eski sözleriyle yerin dibine soktu

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Süleyman Soylu’ya hiç acımadı. Özdağ, Soylu’nun Öcalan açılımına ilişkin, “PKK'yı 'Apo' kurmuştur. Kurucu aklının izni olmadan PKK'da hiç kimse bir adım atamaz” söylemlerini geçmiş dönemlerdeki sözleri ile eleştirdi. Soylu’nun “Terör örgütünden vicdan bekleyen vicdansızdır. Terör örgütünde ahlak bekleyen ahmaktır” söylemlerini hatırlatan Özdağ, “Süleyman Soylu bu kez haklı. Ama bütün bunları söyledikten sonra 2. Terörle Müzakere sürecine destek oluyor. Neden? Çünkü kıblesi yok. Güce tapıyor.” dedi.

SOYLU’DAN DİKKAT ÇEKEN ÖCALAN AÇIKLAMASI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile başlayan ‘Öcalan’ açılımına ilişkin, geçtiğimiz günlerde eski İçişleri Bakanı ve AKP’li Milletvekili Süleyman Soylu, konuşmasında yeni sürece de değinerek, PKK lideri Öcalan’ın örgüt üzerindeki etkisine dikkati çekti. “PKK'yı 'Apo' kurmuştur. Kurucu aklının izni olmadan PKK'da hiç kimse bir adım atamaz. Apo’nun yanına bir avukat, bir de telefon koyun. Denemesi bedava. Kandil’dekilerin, Avrupa’dakilerin ve Suriye’dekilerin nasıl hizaya geleceklerini görürsünüz.” söylemleri dikkat çekmişti.

ÖZDAĞ’DAN SOYLU’YA: ÇÜNKÜ KIBLESİ YOK. GÜCE TAPIYOR

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bugünkü X hesabından Soylu’nun geçmiş dönemlerde teröre karşı ağır tutumunu hatırlatarak, “Süleyman Soylu bu kez haklı. Ama bütün bunları söyledikten sonra 2. Terörle Müzakere sürecine destek oluyor. Neden? Çünkü kıblesi yok. Güce tapıyor.” şeklinde eleştirdi.

Süleyman Soylu bu kez haklı. Ama bütün bunları söyledikten sonra 2. Terörle Müzakere sürecine destek oluyor. Neden? Çünkü kıblesi yok. Güce tapıyor. @zaferpartisi pic.twitter.com/CfJChePv1A — Ümit Özdağ (@umitozdag) January 19, 2025

SOYLU NE DEMİŞTİ

Özdağ’ın paylaştığı videoda Soylu, “Terör örgütünden vicdan bekleyen vicdansızdır. Terör örgütünde ahlak bekleyen ahmaktır. Terör örgütünden bir şey bekleyen hain oğlu haindir.” demişti.