Ümit Özdağ: Olcay Kılavuz - İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın bir ekiptir

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ocak ayında katıldığı canlı yayın programında Sinan Ateş cinayetine ilişkin konuşmuştu.

Özdağ’ın o açıklamaları tekrar viral oldu. Cinayetle ilgili olarak adı geçen MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un ilişkilerine dikkat çeken Özdağ “Olcay Kılavuz, Milliyetçi Hareket Partisi içerisinde bir ekibin elemanı mıdır? Evet, bir ekibin unsurudur. Kimdir bu ekip? İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın bunlar bir ekiptir.“ demişti.

Devamında ise Özdağ “Amaçları da İzzet Ulvi Yönter'in Milliyetçi Hareket Partisi genel başkanlığına taşınmasıdır. Bunun için bu ekip şu ana kadar ülkücü hareket üzerinde, MHP üzerinde etkili olabilecek bütün eski ülkü ocakları genel başkanlarını sırası ile partiden tasfiye etmiştir.

Sinan Ateş, bu ekiple birlikte hareket etmediği için bu ekip tarafından hedef alındı. Neticede görevden alındı. Görevden alındıktan sonra da bu arkadaşla ilgili her zaman yapmış oldukları iftira kampanyasını yapmaya başladılar" ifadelerini kullanmıştı.

Ayrıca Özdağ açıklamalarında ”Rakip olacak herkes, partiden tasfiye edilmiştir. Eski Ülkü Ocakları Başkanların dahi kayıtları partiden silinmiştir. “ demişti.

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP lideri Özgür Özel'in dikkat çeken bir açıklaması vardı. Özel, "Semih Yalçın ile İzzet Ulvi Yönter arasında bir fark yok. Normalleşmeden en çok onlar korkuyor." ifadelerini kullanmıştı.

Buna karşılık, MHP Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın ve İzzet Ulvi Yönter, Özel'in açıklamalarına tehdit ve hakaret içeren bir yanıt verdi. Yalçın, "Haddini bilmeden bize saldırmaya devam edersen, sana kemali memnuniyetle haddini bildirmekten çekinmeyiz. Senin riyakârca efelenmelerinin, laf ebeliklerinin altında kalmayız. Layık olduğun tarzda muamele ve hitap ederiz. Biz varız; sen de buyur, böyle devam et! Hodri meydan! Özgür Efendi; Şahsımı ve mesai arkadaşım İzzet Ulvi Yönter’i maksatlı olarak hedef alan hezeyanlarının, millet nezdinde karşılığı olup olmadığını da zamanla göreceksin." şeklinde konuştu.

İzzet Ulvi Yönter ise sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

Laf söyledi bal kabağı, koy tabağa ye sabaha…Yüzü sanki kösele derisi, ne desek nafile…Zira gafile kelam nafile kelam…Özgür, anormal zihniyetini normalleşme diye yutturmaya kalkışman komedi…Bizim korkumuz olmaz, korkan senin gibi olsun! Bizi kiminle konuştun veya konuşuyorsun bilemem, ama güvenme işbirlikçi ve kripto dostlarına saman doldururlar kirli postuna…İspat bekliyoruz Özgür, ispat…Bize yönelik iddialarını ispat etmezsen namertsin.